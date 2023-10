“Les han cerrado la llave”: Nicolás Larraín dio su explicación de por qué terminó “Sin Filtros”

El programa de debate político Sin Filtros terminó abruptamente y ha sido objeto de especulaciones. Nicolás Larraín, quien ha compartido mucho tanto con el conductor del programa, Gonzalo Feito, como con el productor de este espacio, Sebastián Eyzaguirre, se refirió a esta situación, insinuando que una disputa financiera podría haber sido un factor clave.

Durante una entrevista en el programa Sentido Común de Radio El Conquistador, el exconductor de CQC afirmó que el comunicado oficial sobre el fin de “Sin Filtros” no proporcionó toda la información. Según su relato, una de las razones ocultas detrás de la salida de Gonzalo Feito, el conductor original del programa, habría sido una deuda pendiente.

Aparentemente, Sin Filtros empezó a tener números rojos en sus finanzas y finalmente esto conllevó problemas para financiar al elenco del programa. “Tienen problemas de plata, como todo el mundo. Les han cerrado la llave“, comentó Nicolás Larraín. Una situación que desencadenó que por sobre el conductor de este espacio, fuera el más afectado.

Y es que, Gonzalo Feito habría dejado de percibir su sueldo. “No le pagaron a Feito. Feito se enojó y dice ‘¡No me pagai hace tanto tiempo!’. Esa fue la pelea. Feito no animó más y ellos dijeron: ‘Oye, oye, tenemos problemas con Feito, tenemos problemas de plata…’“, planteó el exconductor de CQC.

No le pagaron a Feito y fue reemplazado por Bárbara Rebolledo

La consecuente disputa sobre su salario fue el desencadenante que llevó a su repentina salida del programa. Esto ocurrió la semana anterior al último episodio sorpresa de Sin Filtros, cuando Feito fue reemplazado por Bárbara Rebolledo.

En su entrevista, además Larraín dejó entrever que había más detalles interesantes que no podía revelar públicamente, pero prometió que proporcionaría más información en privado. Mientras que, también se barajan otra teorías acerca del fin de Sin Filtros, como lo sería una disputa política entre Sebastián Eyzaguirre y Gonzalo Feito, o incluso se rumorea sobre una pelea en la que estaría involucrada la expareja de Cuchillo.