“Es un peligro público”: Sebastián se descontroló violentamente tras llegada de Bambino a Gran Hermano

Sebastián Ramírez continúa con su escalada de violencia en Gran Hermano, y ahora se fue contra Bambino, apenas unos segundos después de que este reingresara a la casa.

El futbolista volvió al juego luego de la renuncia de iCata, quien decidió dejar el espacio. Y apenas llegó, el chico reality no soportó, mostrando su cara más desbordada.

Esto debido a que el ex de Alessia entró lanzando varias tallas, donde una aludió directamente al más votado de la casa, diciendo “ese hueón no se baña mucho”.

Un hecho que sacó a flote lo peor del concursante, lanzándose de la forma más violenta sobre el joven, en una escena que complicó a los seguidores del programa.

Sebastián versus Bambino

Así, todo partió porque Fernando, nombre real del retornado integrante, contestó a las provocaciones de Ramírez, que empezó a hostigarlo, igual como lo hace con Cony.

“Oye que llegaste libreteado”, le disparó, a lo que el nuevo ocupante de la casa le lanzó: “¿Quién es el que hace show en esta casa?”.

“Acá te quiero ver con personalidad una semana, porque es lo que te va a pasar, te vai cantando”, a lo que el futbolista le dijo “vamos a ver quién se va primero, ¿qué apostamos? Pagamos afuera”.

Entonces, el chico reality manifestó “qué vas a pagar si no tienes donde caerte muerto. Te estoy dando pega toda la semana ahueonao. Toda la semana el 20%, si no no existirías”, acercándose cada vez más a su cara.

“No existí, nadie te pesca afuera”, añadió de la forma más descontrolada, a lo que Cony se interpuso, diciéndole “Seba ya”, mientras Pincoya también se acercó a calmar los ánimos.

En tanto, los hombres de la casa, como siempre, se quedaron mirando, con Raimundo riéndose con la agresividad de su amigo, y Jorge, Hans y Pancho observando sin intervenir.

El Bambino hizo lo que nadie pudo, sacó de quicio al Seba en menos de 30 segundos JAJA 😂😶‍🌫️#LaResistenciaLulo #GranConstanza pic.twitter.com/WgQszIVgcI — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) October 20, 2023

Sin embargo, la violencia del participante no cesó. Y puso una cara desencajada cuando le gritó “mírame a los ojos”, escena que perturbó tanto a sus compañeros como a los televidentes.

Este wn está realmente mal, es un peligro público!

SEBASTIAN AL 3331 #GranConstanza pic.twitter.com/GawrrDoDiH — valemarchant (@valeCMarchant) October 20, 2023

SEBASTIAN TRASTORNADO, tiene problemas del control de la ira weon. Deberian expulsarlo en el acto, simio ctm #GranConstanza pic.twitter.com/02i93Ynb45 — Marti Perinetti 👁️ (@MartinaPerinett) October 20, 2023

sebastián siendo violento y rai como siempre riéndole los chistes.

de verdad la manera en la que los machitos se chupan el pico es impresionante.

que asco todo #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/hLJguv1oAt — m⚡️ (@marianescribe) October 20, 2023

Sebastián está con un síndrome de abstinencia brígido, cacharon ese nivel de demencia? SAQUEMOS A ESE CHUCHASUMADRE, es un peligro pa todos en la casa SEBASTIÁN AL 3331 #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/SO2fcpWoH7 — Camila 👸🏼 (@camilamhr) October 20, 2023

Ohhhhh el weon esquizofrénico ctmre. Machito culiao. Que se vaya luego el domingo. SEBASTIÁN AL 3331. #granconstanza #thelulosshow #laresistencialulo pic.twitter.com/VmKrD4YF1V — eskarcita advocate 🩵 (@ironpaperheart) October 20, 2023

Un instante donde Diana Bolocco cortó abruptamente el contacto con la casa, dando paso a mostrar material envasado, mientras los cibernautas pedían en la red X saber qué había pasado entre Bambino y el nominado Sebastián, que podría abandonar la casa el próximo domingo.