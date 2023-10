“Necesito que le bajen”: Cony Capelli suplicó que Sebastián y Raimundo paren con su hostigamiento en Gran Hermano

Ya han sido varios días los que los fanáticos de Gran Hermano han denunciado en redes sociales el hostigamiento de Sebastián Ramírez a Cony Capelli en el programa.

Es que el chico reality no cesa en sus burlas y agresiones contra la bailarina, aprovechando cada momento para lanzarle duros dardos.

Un hecho al que se ha sumado silenciosamente Raimundo Cerda, quien sigue cada una de las acciones del casi cuarentón, riéndose y avalando su actitud.

Por eso, la joven decidió hablar con el blondo, luego de que Ramírez pasara toda una mañana acosándola por haber regalado sus huevos.

Así, todo se desarrolló porque los hombres de la casa, específicamente Jorge, Sebastián y Rai, se estaban quejando, una vez más, de que tenían hambre y que tenían poca comida.

Frente a esto, Capelli optó por obsequiarles parte de su ración, a lo que Ramírez comentó “¿te estai ganando los votos?” y ella le dijo “no Sebastián, me estoy ganando no querer discutir más”.

Entonces, el participante siguió molestándola: “Aplausos para la Coni. Gracias Coni. Aplaudan (…) Todos mis cigarros los doné y no ando diciendo a quién los doné”, frase que Cerda avaló riéndose.

Un hecho que hizo que la protagonista de la casa estudio se dirigiera a Raimundo, para suplicarle que por favor no la molestaran más.

“Yo estoy súper cansada de pelear con ustedes. Súper agotada, súper con la energía drenada. Yo voy a poner todo de mi parte para que no peleemos más, pero yo necesito que ustedes también, que le bajen”, le manifestó.

Entonces, el pololo de Alessia replicó “querí que hable con Seba”, a lo que ella expresó que “no, no, yo estoy hablando por ti, yo con Seba no quiero hablar”.

Una situación que fue advertida en el cibermundo, donde los seguidores del espacio llamaron a denunciar la violencia psicológica de los concursantes contra Capelli.

Si yo fuese Cony, hace rato que me habrían expulsado por el tremendo charchazo que le hubiera dado al asqueroso reculiao del Sebastián. Si a mi me tiene chato, que soy un seguidor del reality, no puedo imaginar a los que están en la casa. #LaResistenciaLulo #GranConstanza pic.twitter.com/lx79p3Gurl

La cara de Raimundo cuándo Sebastián le decía a Constanza que daba los huevos para que no la votaran, pero no, él no avala y no disfruta los actos de Sebastián, para nada. #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/DO7D4FAaFT

— Rocío, cómo el de la mañana🤍 (@lovetokeniaos) October 18, 2023