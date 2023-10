“No estaba contento con el embarazo”: Britney Spears revela aborto mientras era pareja de Justin Timberlake

El nuevo libro de memorias de Britney Spears, The Woman in Me, sigue revelando los momentos más íntimos de la intérprete de …Baby one more Time. Pese a que aún no ha salido al mercado.

Esta vez parte del contenido mostró que la artista habría tenido un aborto durante su relación amorosa con Justin Timberlake, aquel recordado vínculo del espectáculo estadounidense que tuvo lugar entre 1999 y 2002.

Según un extracto al que accedió la revista People, Britney Spears se refirió al episodio sin filtros. “Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo”, comenta en una parte del texto. “Él dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes“, planteó.

Pese a que para la cantante aquella decisión supuso una sorpresa, también aclaró que “no fue una tragedia”. Eso sí, también escribió: “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho”. Todo teniendo como contexto que el vínculo que inició con Timberlake sucedió cuando ella tenía 17 años y él 18.

Acorde a información desplegada por el medio TMZ, el hecho había ocurrido a finales del año 2000 y tras varias discusiones entre el dúo. Según lo que se sabe, el romance era tan estrecho que en algún punto Britney Spears tuvo la intención de formalizar todo en el altar. Naturalmente, aquella no prosperó.

La supuesta repuesta de Britney Spears

Parte de los seguidores más acérrimos de la cantante ya plantean una teoría que apunta a que el episodio traumático quedó plasmado en la letra y videoclip de Everytime de 2003. Precisamente ahí algunas escenas muestran a una mujer dando a luz y se escuchan frases como: “Cada vez que te veo en mis sueños veo tu cara, me estás persiguiendo. Supongo que te necesito, cariño“.

Al menos en su versión en inglés, el registro de la vida de la cantante estará en librerías el próximo martes 24 de octubre.