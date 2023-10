“No soy falsa como tú”: Pamela Díaz y Luis Mateucci pelean por sus parejas en “Tierra Brava”

En el último episodio de Tierra Brava, Pamela Díaz y Luis Mateucci se enfrentaron durante una dinámica en el reality show. La competencia involucró a los participantes actuando como periodistas en una conferencia de prensa, lo que llevó a la revelación de algunos asuntos relacionados con el romance en el programa.

Pamela Díaz fue confrontada con preguntas sobre su relación con Jhonatan Mujica y los besos que han compartido en el reality. De manera abierta y sin rodeos, La Fiera admitió que se dio un beso con Mujica, y que disfrutó de la experiencia. En sus propias palabras, “nos dimos un beso, estaba muy rico. Me parece muy interesante, me hace muy bien… He disfrutado mucho la estadía acá, hace que lo pase cada vez mejor. Y ese beso que viste es real, no como otros que son medios falsos“.

“Mateucci y la Chama son unos falsos, no hay ningún tipo de relación entre ellos y todo es un juego para este reality“, añadió después.

En respuesta a esto, Mateucci comentó: “Al menos es honesta“, insinuando que no estaba siendo sincera acerca de su romance con Mujica.

Pamela Díaz no se la dejó pasar

Pamela Díaz no dejó que esta observación pasara desapercibida y contraatacó con firmeza. Ella respondió: “No soy falsa como tú“, dejando en claro que no estaba dispuesta a aceptar acusaciones sin defenderse.

La confrontación no se detuvo ahí. Pamela Díaz dirigió la conversación hacia Daniela Aránguiz, la exnovia de Luis Mateucci. “Te estoy diciendo que para mí es real ¿Cuál es el problema? Señor Mateucci, así como usted tiene la capacidad para decirme muy sinceramente que lo que siente Jhonatan por mí no es nada… Daniela Aránguiz ¿Qué pasaría si entra a este reality? ¿Seguiría con Chama?“, interrogó La Fiera.

Finalmente, esto puso en un aprieto a Luis Mateucci, quien respondió que no sabía qué ocurriría hasta que eso sucediera. “No sé, tiene que entrar“, cerró el argentino.