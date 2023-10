“Estoy aburrida de ser perna, quiero ser libertina”: Dani Castro aclara sus intereses amorosos en “Tierra Brava”

Tierra Brava sigue dando de qué hablar, y uno de los temas candentes en los medios y entre los fanáticos del reality es la relación entre Dani Castro y Uriel. La ex MasterChef se sentó a conversar con Simón sobre su vínculo con Uriel, que ha sido objeto de rumores y especulaciones.

Esto, a pesar de que días atrás la misma Dani Castro le bajó el perfil a su relación con el cantante del género urbano. “Es que no es gustar, llamar la atención sí. Uriel, por ejemplo, me llama la atención. Una cosa es encontrar bonitas a personas, atractivas, y otra cosa es que te gusten, no es lo mismo“, comentó la ex MasterChef cuando se le preguntó por su compañero.

Lo que dijo en su íntimo diálogo con Simón

Mientras que, durante su conversación Simón, este último no pudo evitar señalar la notoria química que se percibe entre Daniela y Uriel. Dani Castro, con total sinceridad, admitió que le gustaría recibir atención física y cariño de parte de Uriel. “Yo espero atención física, que me hagan cariño. Voy a ver a Uriel desde el disfrute“, afirmó.

Daniela también compartió que su actitud en este programa es diferente. Está decidida en experimentar y disfrutar. “Ahora estoy experimentando. Quiero disfrutar mi soltería. Estoy aburrida de ser perna, quiero ser libertina“, expresó.

La química entre Dani Castro y Uriel ha sido un punto focal en Tierra Brava. Los espectadores han estado siguiendo de cerca el desarrollo de su relación en el reality, y esta conversación con Daniela ha dado algunas señales acerca del tipo de vínculo que tienen.