“Es el reality más desafiante de todos en los que he estado”: Angélica Sepúlveda arriba a “Tierra Brava” tras varios rumores

Angélica Sepúlveda se está preparando para enfrentar un nuevo desafío en el mundo de los realities. Esta vez, ingresará a Tierra Brava, el exitoso reality de Canal 13. Y de esta manera, será la “Fierecilla de Yungay” sumará su sexta incursión en este tipo de programas.

Dentro de los nombres destacados participan en Tierra Brava se encuentran figuras conocidas como Pamela Díaz, Junior Playboy, Luis Mateucci y Miguelito, entre otros. Ahora, Angélica Sepúlveda se suma al elenco, trayendo consigo su vasta experiencia en realities.

La trayectoria de Angélica en el mundo de la telerrealidad es impresionante. Su debut tuvo lugar en Granjeras en 2005, donde ganó el reality gracias a su intensidad y fortaleza en las pruebas físicas. A lo largo de los años, continuó participando en programas como 1810 en 2009, Mundos Opuestos en 2012, Amazonas en el mismo año y ¿Volverías con tu ex? en 2016.

Su papel en Granjeras la catapultó a la fama, y a lo largo de los años ha sido una figura destacada en este tipo de proyectos. Cada uno de sus realities ha sido un escenario para destacar su personalidad fuerte y participar en situaciones controvertidas. Por ejemplo, en 1810, llegó a instancias finales del programa, tuvo un romance con Arturo Prat y protagonizó una memorable discusión con Arturo Longton. En ¿Volverías con tu ex?, tuvo un polémico enfrentamiento con Oriana Marzoli que resultó en su expulsión.

Las expectativas de Angélica en Tierra Brava

Aunque estuvo alejada del mundo de los realities durante siete años, Angélica se enfocó en su vida personal y en proyectos relacionados con el mundo campestre. Ahora, con su regreso a Tierra Brava, buscará demostrar una vez más por qué es una de las figuras locales más experimentadas en programas de telerrealidad. “Yo sé que en Chile soy la mujer que más realities he hecho y no puedo decir que por eso vaya a ganar, porque cada reality es diferente… Son etapas distintas y son emociones de cada momento“, planteó.

“Pero si hay algo que puedo decir es que a mí me encantan los realities. Es el trabajo con más gusto que hago y voy a demostrar, una vez más eso (…) Es un trabajo rico y que tiene mucho desafío, en especial de estar creando. No en lo que va a salir en pantalla, porque uno se tiene que olvidar de la pantalla. Sino que hay que estar pensando cómo tú puedes ir eliminando a cada compañero, que finalmente son tus enemigos”, añadió.

Su llegada a Tierra Brava le promete desafíos únicos. “Este es el más desafiante de todos en los que he estado, porque aquí todo puede suceder. En el sentido de que son personajes muy extraños, no hay ninguno que uno pueda perfilar bien. En otros realities todos los personajes eran muy marcados, estaban el galán, el chistoso o la chica sexy. Pero aquí no“, sostuvo Angélica Sepúlveda.

“Entonces cuando entre a la casa-hacienda tengo que descubrirlos, y eso no es menor (…) El gran desafío que tengo es descubrir quién es quién y eso no es algo que me hubiese pasado en otros realities”, complementó y cerró.