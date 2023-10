“Hubo sangre, un mordisco”: Yann Yvin revela dolorosa experiencia de acoso en un evento en Chile

Lleva más de 20 años en Chile, y todavía Yann Yvin no deja de sorprenderse de la cultura nacional y de cómo es el chileno. Y en conversación con Nicolás Larraín en Not News, este chef francés se refirió a cómo lo han tratado las chilenas en su estancia en el país. Debido a que, el ex MasterChef no solo ha sido blanco de piropos, sino que incluso también de acoso.

Al comienzo de su conversación con Nicolás Larraín, Yann Yvin habló desde su experiencia como cocinero en el país. “Hay todo para cocinar en Chile. Y además hay buenos vinos. Entonces dije ‘para un cocinero ya es mucho’“, afirmó.

Y tras ello, el chef francés conocido en programas como MasterChef y El discípulo chef, comentó la política chilena. “Conocí a casi todos en Chile (…) Si hablamos de política, Chile es genial. Cada mañana aparece en el diario una teleserie tremenda. Es genial“, sostuvo.

Luego, agregó: “Yo soy de izquierda desde siempre, entonces voy más por ese lado. Pero no tengo así como un nombre. Empecé a interesarme en la política hace unos años y después perdí el hilo porque pasan demasiado tiempo, todos, en la misma cosa“.

La vez que sufrió un acoso que le costó una herida

Más adelante, se reflotó un antiguo titular de Yann Yvin en The Clinic, donde expuso las que fans le han dicho “ven a comer mi empanada“. Y acerca de los piropos e incluso del acoso que recibe, señaló que “al final, somos exóticos y para mí una chilena va a ser exótica también (…) La mujer chilena es una mujer de mucho abrazos, bien cariñosa“.

Posteriormente, el chef francés señaló que “recibí bastantes fotos de mujeres desnudas en las redes. Al final las redes sociales son las redes sociales, todo se queda ahí en la nube, como dicen“. Además de asegurar que no solo ha recibido fotos con desnudos de mujeres. “También chiquillos“, contó.

Finalmente, Yann Yvin revela una situación de acoso de la que fue blanco tiempo atrás. “A mí una mujer en un evento me mordió el labio. Me dolió más que la… Pero un dolor… Hubo sangre, un mordisco. Fue a nivel presencial lo más doloroso“, cerró.