“Todo mal con este falso cocinero”: Yann Yvin estalla por la manera de cocinar de Rubén en “Gran Hermano”

Recientemente, en Gran Hermano, Rubén Gutiérrez fue nuevamente cuestionado en redes sociales por su forma de cocinar. Y es que el excarabinero puso a cocer las papas con 3/4 de un litro de aceite. Una receta que fue ampliamente criticada en redes sociales, y que se suma a los cuestionamientos a sus platos llenos de carbohidratos.

A raíz de la controversia que se generó por esta receta de Rubén, Página 7 consultó a varios cocineros para que opinaran al respecto. Uno de ellos, Yann Yvin, el chef francés de fama internacional que ha sido juez en varios programas de cocina. “Es una incoherencia poner aceite en el agua cuando vas a cocinar una papa. No, es realmente una tontería, de verdad“, comentó de entrada.

Luego, agregó: “No sabe absolutamente nada. No se pone aceite en el agua para cocinar papas, porque tiene mucho almidón y la idea es justamente que el almidón se ‘limpie’ con el agua. Entonces, si le pones aceite, no puede hacer su ciclo normal“.

“Por eso las cosas se hacen de una manera y no de otra. Todo mal con este falso cocinero“, añadió. Y tras ello, Yann Yvin señaló: “Es una técnica de miegda (sic)”.

La opinión de otros cocineros

Daniela Castro fue otra que fue consultada por Página 7 por la forma de cocinar de Rubén en Gran Hermano. “No se cocinan en aceite, no es necesario, porque las papas se echan a hervir, no más. Yo creo que lo hizo pensando en cómo las personas cocinan los tallarines“, dijo al exparticipante de MasterChef.

Mientras que, Andrés Bravo, otro exparticipante del programa de cocina, fue más duro con Rubén. “Verlo me generó mucha risa, porque al colocar aceite no aporta nada a sabor o la cocción de la papa (…) En un aspecto químico solo ayuda a impedir que se forme espuma, evitando con ello que el agua sea empujada hacia arriba y desborde al agua. Espero que esa sea su lógica, ya que llenó casi al borde la olla de agua. Si no, no tiene sentido en nada“, afirmó.

“Más allá sus técnicas extrañas, lo más llamativo son sus menús poco variados y para nada sanos. Una dieta no equilibrada y llena de carbohidratos como los fideos, papas, arroz, entre otros productos (…) Ese es para mí su principal error en esa cocina, no escuchar. Y no pensar que hay más personas que sí podrían aportar“, complementó y cerró.