“Rihanna se oxidó” y “Camila Gallardo se estancó”: Alessia lanza polémicas opiniones sobre artistas en Gran Hermano

Quiere ser cantante, pero no pudo triunfar en The Voice. Sin embargo, Alessia Traverso de Gran Hermano se muestra, cada cierto rato, como una experta en el mundo de la música.

Es que la aspirante a artista critica sin filtros, y muy suelta de cuerpo, las carreras de ídolos nacionales e internacionales.

Y no solo eso, ya que hace algunos días se atrevió a cuestionar al mismísimo Américo, quien visitó el encierro para ser parte de la fiesta de los viernes.

“¿Cómo fue tu carrera musical con un estilo que no es el que más vende, quizá? Porque igual es un factor súper importante para la carrera”, le lanzó, mientras el ídolo cumbiero la miraba extrañado.

Alessia, la cumbia vende, mijita. Que tú no la consumas es una weá totalmente diferente 🤌🏼 sentí la incomodidad de Américo 🫠 #TheLulosShow #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/cljTfotOoB

Pero no solo incomodó al chileno, sino que además la viñamarina ha disparado contra varios artistas nacionales.

Por ejemplo, conversando con Lucas le dijo que “Camila Gallardo se estancó” y señaló que Denise Rosenthal no era tan buena.

#GranHermanoCHV Es broma? Alessia, ninguneando a Cami Gallardo, se estancó? Y Denisse Rosenthal, no es famosa, Américo, Nicki Nicole y Rihanna. Cuanta ignorancia de Alessia, y ella es la que quiere ser cantante 😂🤣 #Thelulosshow #LaResistenciaLulo #LaGranconstanza https://t.co/LQKNgq2ERX

Y, cuando Nicki Nicole los visitó en el encierro, no halló nada mejor que expresar que “ella debe haber hecho un canje, no creo que le hayan pagado tanto”, sobre una artista con cinco Movistar vendidos y triunfadora de Viña.

Incluso, este domingo, se atrevió a ningunear a Rihanna, manifestando en una conversación con Raimundo que a ella le gustaba Ariana Grande porque la oriunda de Barbados “se oxidó”.

Una serie de cuestionamientos que no han gustado nada en redes como Twitter, donde varios se preguntan “¿quién se cree?”, para andar pelando a todos estos ídolos.

Alessia diciendo que Cami y Denisse Rosenthal no llenan ni la mitad del Movistar, pero al wn que le conversa esa huea pos!!! Al que dijo que hung up la cantaba Lady Gaga. Nada más que agregar. #GranConstanzaً #LaResistenciaLulo #LaResistenciaCapelli pic.twitter.com/TJWO8w9XSv

ALESSIA SOBRE NICKI NICOLE: “ELLA DEBE HABER ECHO UN CANJE, NO CREO QUE LE HAYAN PAGADO TANTO” PARADÓJICAMENTE ANTES DE ESO LE ESTABA PIDIENDO CONSEJOS 🤦🏻‍♀️ #LaResistenciaLulo #GranGermanoCHV pic.twitter.com/HASM30eqEW

Nunca va a ser cantante si es así, denigrando al resto #GranConstanza

Primero busca tu propia voz Alessia, porque por algo no te pescaron en The Voice, no querían otra Cami Gallardo https://t.co/W26eZ5huqU

