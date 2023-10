“Vergüenza ajena”: Alessia congregó odio total por desubicada pregunta a Américo

La noche del viernes la fiesta de Gran Hermano tuvo un invitado más que especial: el gran Américo, que llenó de cumbia la casa.

El cantante visitó el reality de CHV y tuvo divertidas interacciones con los concursantes, sobre todo con Pincoya.

De hecho, con la chilota se mostró de lo más juguetón, recorriendo con ella el encierro y después cantando sus mejores éxitos.

Sin embargo, en su visita, el intérprete vivió una incómoda situación con Alessia, que se ganó el odio total en redes.

Alessia y su pregunta a Américo

Así, mientras compartían con el artista, la joven que aspira a ser cantante no encontró nada mejor que hacerle una extraña consulta.

“¿Cómo fue tu carrera musical con un estilo que no es el que más vende, quizá? Porque igual es un factor súper importante para la carrera”, lanzó.

Una declaración donde, según los cibernautas, se notó la incomodidad del ídolo cumbiero, que pese a esto contestó de la forma más amable.

“Yo cuando partí no todos decían a viva voz, ‘oye, me gusta la cumbia’. Como que se esperaban solo las fiestas para escucharlas, pero como que le va pasando a todo nuevo que se va presentando… Me tocó ser parte, además de varios artistas y agrupaciones, que defendimos la cumbia y que se ganó un gran lugar”, comentó.

Sin embargo, en Twitter, varios se fueron contra la ex de Bambino. “Vergüenza ajena”, “Terrible de desubicada” y “cállate”, fueron parte de los posteos que se multiplicaron.

De esta forma, Alessia fue blanco de todas las críticas debido a su cuestionada pregunta a Américo, quien finalmente igual lo pasó bien animando el carrete de Gran Hermano.