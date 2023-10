“Te desubicaste”: Fans de Cony Capelli lapidan a conductora de CHV por burlarse de su adicción

Hace algunos meses, el nombre de Shinipan llenó portadas debido a un terrible accidente en Punta Arenas. Y ahora, vuelve a sonar, debido a Cony Capelli.

Resulta que la conductora de Ni Tan Basados, un programa de CHV donde analizan Gran Hermano, lanzó un criticado comentario sobre la bailarina.

La joven, que sobrevivió al trágico hecho donde falleció una conocida influencer María Ignacia Celedón, se habría burlado de la conocida adicción de la participante del reality.

Eso al menos es lo que acusaron miembros del fandom de la concursante, que de una cuestionaron la supuesta broma.

El reclamo de los fans de Cony

Así, en el programa estaban haciendo una dinámica donde mostraban los rostros de los integrantes del encierro y los describían.

Entonces, empezaron a calificar a Capelli de “intensa”, minuto en que Shinipan hizo un llamativo gesto. “A ver” dijo acercándose la paleta con la cara de la bailarina, para luego decir “tenía como una raya”, haciendo un gesto bajo su nariz, para luego comentar “yo pensé en la placa”.

Una desafortunada intervención que de inmediato fue lapidada en el cibermundo, donde se multiplicaron comentarios como “falta de empatía”, “te desubicaste” y “bajo burlarse de algo así”.

Trabajadores de CHV se burlan de participante de GH, Constanza Capelli, diciendo que tiene “líneas en los dientes”, haciendo referencia a la adición por la cual estuvo en tratamiento. ¿Eso es lo que opina el canal? porque lo dicen desde plataformas oficiales. #GranConstanza pic.twitter.com/BuDq62D1Lk — TUTI (@wonderliz_) October 14, 2023

que paja que se sigan metiendo con la adicción que tuvo la cony. literalmente ya fue, osea, tema pasado por si no entienden, la cony esta rehabilitada y quedan como ignorantes tratandola de drogadicta.#GranConstanza #TheLulosShow #LaResistenciaLulopic.twitter.com/fHhgpAt7a6 — carolina 🌸 (@holybieber____) October 14, 2023

Estaba viendo ni tan basados y la chica de negro se manda un comentario demasiado mal intencionado contra cony con la adicción que tuvo y se da cuenta al ratito (la cara que puso), luego quiere hablar de otro participante rápidamente.#nitanbasados #GranCostanza #GranGermanoCHV pic.twitter.com/EG3YS1Mz4Y — Rodrigo Salas (@R_saliitas) October 14, 2023

Debido a esto, Shinipan salió en su defensa. Y señaló que “es un malentendido cabros, jamás me burlaría de un tema tan sensible por el cual yo misma he pasado y pasé por rehabilitación”.

Y explicó que “la imagen de la Cony está mal impresa y en los dientes pareciera que usaba una placa de alineadores, por eso me quedé mirando la imagen, la Natu (la otra conductora) me confirma que no son alineadores porque ella misma usa y por eso me reí. Si quieren me consigo una foto de la paleta de Cony”.

Finalmente, la comunicadora expresó a los fans de Cony Capelli que “jamás podría bromear con algo tan delicado. De todas maneras pido disculpas por el malentendido, ¡qué horrores!”.