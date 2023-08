"Si no comparto mi pena...": Shinipan se sincera en medio de su recuperación tras el fatal accidente en Punta Arenas

Durante las últimas horas, la influencer Shin Yang, más conocida como Shinipan en el mundo digital, entregó una nueva actualización de su estado de salud y agradeció el apoyo que ha recibido.

Esto luego de ser dada de alta tras estar internada durante 17 días en el Hospital Clínico de Magallanes. Todo tras un violento choque automovilístico en Punta Arenas, donde también estuvieron involucrados DimeNacho y MaruRockets.

“Quiero actualizar sobre mi estado porque varios me siguen preguntando y me empezaron a seguir muchas personas por el tema del accidente“, partió diciendo en una historia de su cuenta de Instagram.

“Me encuentro excelente”, se encargó de aclarar. Desde ya apuntó a que la evolución de su salud ha sido rápida y que los doctores están conformes por eso.

“Solamente tengo que esperar a que sanen mis fracturas y recuperar mi voz. Estoy haciendo ejercicios que me dejó la fonoaudióloga”, detalló, mostrando también una cicatriz que le dejó el impacto y contando que deberá tener un seguimiento y un esquema de vacunación de ahora en más.

Shinipan: “Quiero retomar mi rutina”

También se encargó de aclarar otro punto, teniendo en cuenta que no se ha referido en mayor medida al grueso del hecho traumático. “Si no comparto nada privado, la pena o angustia que tenga, no significa que no la esté viviendo”, señaló.

“Pero a mí me gusta utilizar mis redes sociales para compartir cariño, alegría, bromas y bajarle el pelo al asunto“, se encargó de aclarar para los nuevos seguidores.

“No quiero que se preocupen más. Quiero retomar mi vida o rutina diaria lo más pronto posible”, comentó la streamer, quien ya está en su hogar.

Previamente, la influencer también se había adentrado en cómo evolucionaba su situación post accidente. De hecho, hizo una transmisión en vivo desde su habitación en el recinto asistencial.