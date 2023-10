En un nuevo adelanto del reality show Tierra Brava, se reveló un intenso enfrentamiento entre dos de sus participantes más destacados, Pamela Díaz y Junior Playboy. La fuerte discusión se desató debido a una controvertida acción realizada por Junior, que generó un conflicto que también involucró a Jhonatan Mujica.

El conflicto comenzó cuando Jhonatan Mujica se acercó a su equipo para informar que Junior Playboy había orinado al lado de su baño. “Se me quitó el apetito con lo que acaba de hacer Junior“, comentó Mujica. Luego agregó: “Nos meó fuera del baño, nos meó el baño. Sabes que el hueón se está ganando un combo. Yo cuando me caliento, me caliento“.

Pamela Díaz también se enojó con esta conducta de Junior Playboy y lo confrontó a Junior Playboy. Lo que desencadenó una acalorada discusión en la hacienda. “Anda a huear a otra parte, no me interesa hueón, te creí la dueña del reality, ni siquiera compartes con todo el resto“, le dijo Junior a La Fiera.

Ante ello, Pamela Díaz respondió: “¿Cómo voy a compartir con ordinarios? Si mira lo que hiciste“. Y Junior replicó: “¿Qué hice? ¿No puedo entrar al baño?“. Lo que sacó más de sus casillas a La Fiera. “No puedes entrar a mi baño y punto“, sentenció Pamela.

“Sos más animal que los que están acá, hueón barsa“, añadió después La Fiera.

Casi pelean a golpes

La tensión continuó aumentando cuando Junior Playboy confrontó a Jhonatan y le pidió que hablara directamente con él en lugar de involucrar a terceros. “Y tú si tienes que decirme algo, tienes que decírmelo personalmente, compadre. Aquí estoy. ¿Cuál es tu problema?“, emplazó Junior a Mujica.

Sin embargo, la discusión se volvió aún más intensa, y otros participantes tuvieron que intervenir para tratar de calmar la situación. “A mí no me busques, porque a mí no me importa“, le respondía Mujica a Junior.

Tras ello, Pamela Díaz enfatizó que la acción de Junior Playboy fue una falta de respeto, ya que su equipo tenía su propio espacio designado para sus necesidades. “¿Tenís que mear en nuestro baño para qué? ¿Para provocar? Yo limpié tu baño. ¿Cómo voy a entrar a tu baño? Yo no voy a entrar a tu baño a mear, eso no se hace. Es una falta de respeto“, fue cómo increpó La Fiera a Junior.

Finalmente, Mujica volvió a arremeter contra Junior Playboy: “No puedes orinar el baño por fuera de una persona, imbécil, ¿te parece bien?“. No obstante, Junior se limitó a decir: “¡Estamos en el campo!“.