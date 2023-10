“Es muy malo”: Kike Morandé no le tiene fe a Junior Playboy para conquistar a La Fiera

El reality show Tierra Brava de Canal 13 ha estado en el centro de atención debido a su éxito y a las controversias que ha generado. En uno de los momentos más destacados del programa, Pamela Díaz y Junior Playboy discutieron fuertemente, luego de que este último trata de “señora” a La Fiera. Esto fue recién en el primer día y tras ello, su relación no parece haber mejorado.

Y recientemente, en La hora de tu pódcast, el programa de Willy Sabor en YouTube, Kike Morandé se hizo presente y opinó acerca del programa de telerrealidad de Canal 13. De esta manera, el exconductor de Morandé con Compañía se refirió especialmente al papel que ha tenido Miguelito en reality, quien fue uno de sus humoristas más destacados en el espacio humorístico que tenía en el Mega.

Cuestionó a Junior Playboy

En la ocasión, Kike Morandé también expresó abiertamente su punto de vista sobre Junior Playboy. El expresentador de Morandé con Compañía comentó sobre su idoneidad como pretendiente de Pamela Díaz. Según él, Junior no sería la elección adecuada para conquistar a La Fiera. “Junior es muy malo para la Pamela Díaz. Tienen que llevar un hueón más buenmozo, sino va a volver invicta“, sostuvo.

El ex rostro de Mega no se detuvo ahí y fue aún más directo al afirmar que si le envían a Junior Playboy, Pamela Díaz no protagonizará una relación sexual en Perú. Esta declaración provocó risas y comentarios entre los participantes, y también generó polémica en las redes sociales. “La virginidad no la pierde en Perú, si le mandan a Junior Playboy. Es simpático, pero no para comerse a la Pamelita, con todo respeto“, afirmó.

El éxito de Tierra Brava ha sido evidente en su primera semana, donde ha superado en rating a otros programas de telerrealidad, como Gran Hermano. La combinación de personalidades fuertes, conflictos y sorpresas en el programa ha mantenido a la audiencia interesada y expectante. Y justamente, dos de los protagonistas de estos conflictos y sorpresas, son Pamela Díaz y Junior Playboy.