“Me robó el corazón”: Junior Playboy adelanta sus intenciones amorosas en “Tierra Brava”

Fue con varias semanas de antelación, previo a su ingreso a Tierra Brava, que Junior Playboy manifestó que iba en búsqueda del amor en el reality de Canal 13. Y pasado ya una semana desde el estreno de este programa de telerrealidad, el carismático chico reality se ha encontrado con varias mujeres que han llamado su atención.

En un comienzo, Junior expresó que al ingresar al reality, iba a ir por el corazón de Eva Gómez. “Encuentro que es una mujer atractiva. Encuentro que es una comunicadora espectacular (…) Es una mujer interesante porque tiene todas las cualidades“, afirmó entonces.

“Yo admiro mucho a las mujeres, sobre todo a las que son mayores, son muy inteligentes, tienen más sabiduría. Yo busco siempre nutrirme“, añadió.

Sin embargo, poco después, el ex Amor Ciego 2 expuso que ahora estaba detrás de otra mujer. Y se trata de nada menos que de Valentina Torres, la participante de Tierra Brava conocida como “La guarén”. No obstante, aparentemente, no deja de sentirse atraído por nuevas mujeres durante su actual estancia en el reality.

¿Detrás de quién está hoy Junior Playboy?

En conversación con ADN.cl, Junior fue consultado acerca de sus intereses amorosos. “Mi problema es que me gustan varias mujeres en Tierra Brava. Todos sabían que desde antes que compartiéramos acá, me gustaba la Eva (Gómez), a ella la respeto y admiro tanto. Pero hay que ir paso a paso, porque acá he conocido a otras que me han dejado para adentro“, dijo.

“Al principio también me gustaron otras, la Shirley, La Guarén y La tía de la micro. Y después llegó La Chama, y ella me encantó también, me robó el corazón“, añadió.

Finalmente, Junior Playboy señaló que “de verdad que yo elegiría a una, el problema es que coincidieron justo acá todas. Están como fusionadas y tienen como el mismo ADN, bien similar… Cambia la edad no más, pero el PH es el mismo“.