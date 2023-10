“Hasta un infante se comporta mejor”: Miguelito se harta de ser blanco de las bromas de Junior Playboy

Miguelito dio a conocer su cansancio ante las bromas constantes que recibe de algunos de sus compañeros en Tierra Brava, y en especial, de Junior Playboy. Y es que este último, en más de una ocasión se ha burlado la estatura del ex Morandé con Compañía. Una situación que terminó por agotar la paciencia del humorista de talla baja.

El enojo de Miguelito se desató cuando durante la noche, Junior Playboy le dijo: “¿No es tarde para que el niño ande afuera?“. Ante esto, el humorista lejos de tomárselo con humor, respondió: “¿Hay que reírse?“. Sin embargo, el carismático ex Amor Ciego 2 insistió: “Dije la gente adulta“. No obstante, nuevamente Miguelito no se la dejó pasar: “¿Y tú eres adulto?“.

Tras ello, el intercambio de palabras lejos de detenerse ahí, subió de tono. Miguelito se contestó a sí mismo y le señaló a Junior Playboy que “hasta un infante se comporta mejor que tú, para que sepas“. Frente a lo que el creador del “DesaJunior” siguió riendo y le replicó lo siguiente a modo de broma: “No respeta nada, un día me vas a pillar“.

Y la discusión parecía no detenerse. “Si quieres respeto, tienes que respetar, viejo. El respeto no es obligado, se gana. ¿Sabías eso, o no?“, le comentó Miguelito a Junior Playboy. A lo que este contestó: “Pero se gana en el campo de batalla, luchando, peleando y ganando de verdad“. Sin embargo, Miguelito no se la dejó pasar y finalmente le dijo: “¿A quién le has ganado tú?“.

Pamela Díaz habló después con Miguelito

Más adelante, Pamela Díaz entregó detalles de este conflicto entre ambos participantes en conversación con Uriel y Simón. Ella mencionó que Miguelito se había quejado de las constantes bromas que recibía sobre su físico. “Hablé con él y me dijo que estaba cansado de que todo el día le estuvieran diciendo pesadeces. Está bien un par de veces, no todo el tiempo“, comentó La Fiera.

Luis Mateucci también intervino en la conversación, instando a Miguelito a expresar sus sentimientos y no apagarse tan rápido. Le recordó que si algo le molestaba, debía comunicarlo para que pudieran abordar la situación.