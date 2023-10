Hija de Sebastián Ramírez arremetió con deslenguada broma en su contra: “Me invitó a un viaje… a la ctm”

Sebastián Ramírez saca ronchas dentro de Gran Hermano con sus actitudes desubicadas y machistas. Pero también lo hace en la vida real.

Es que el participante del reality de CHV es acusado, constantemente en redes sociales, de no pagar la pensión de su hija.

Esto debido a que Vale Saini, madre de su hija Matilda, ha expuesto varias veces que no mantendrían un régimen muy favorable.

De hecho, en conversación con el periodista Sergio Rojas hace algunos meses, la comediante contó que “da poca plata, el sueldo mínimo… si él no quiere aportarle a ella más, es problema de él”.

Incluso, la misma adolescente, de nombre Matilda, lo funó en sus redes. “Tírate un poco más. No basta con lo que das cada mes. Dame, dame”, indicó irónica cuando se supo que su progenitor sería parte del programa de telerrealidad.

La nueva burla a Sebastián Ramírez

Siguiendo con la misma tónica, madre e hija hicieron un nuevo video luego de que les llegara a su perfil una llamativa pregunta.

“¿Tienes relación con tu padre?”, le consultaron, a lo que ella no dudó en lanzar todos los dardos posibles.

“Una linda relación, lo quiero caleta… hoy día me llevó a tomar helado, me compró un kriko, me llevó a comer sushi, mi comida favorita, después fuimos a comprar gomitas, fuimos a darle comidita a las palomas, pancito, después me llevó al trampolin park y me llevó a la piscina cuando hizo calor”, señaló llena de risa.

Y remató todo con un sarcástico “y también me invitó a un viaje… a la ctm”, que sacó carcajadas en su madre, que figuraba a su lado en el registro.

De esta forma, Matilda dejó más que claro con su publicación que la relación con Sebastián Ramírez es nula y que el chico reality, al parecer, tendría más que ganado el apodo de “papito corazón” que le dan en Twitter.