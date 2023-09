Semanas atrás, Sebastián Ramírez volvió a Gran Hermano Chile. En aquel momento, Tatán se reencontró con Constanza Capelli, con quien antes tuvo un breve romance que no estuvo exento de polémicas. De hecho, se dijo que este exchico reality volvió al programa de telerrealidad en Chilevisión para pedirle a disculpas a Coni, algo que recientemente él mismo desmintió.

A través de un video que subió a su cuenta en Instagram, Tatán declaró que “quería contarles que yo nunca le fui a pedir perdón a la Coni. Le dije ‘perdón’ para no decirle nada en ese momento, porque estaban todas las personas ahí. Por favor, no malinterpreten ni pongan palabras en mi boca que no he dicho“.

Tras ello, al publicar el video, Seba Ramírez explicó el contexto de este, y se dirigió a Coni Capelli: “Volviste a hablar de mí, y dejándome pésimo. Creo que ya me tengo que defender. No puedes quedarte atrás y tenías que también figurar hoy en la conversación que tuviste con Skarlet“.

“Tus actitudes han demostrado todo lo contrario de la persona que decías ser. Se te cayó el personaje, y la gente ya no te compra. Toma, te mando un queso“, añadió después.

“Deja de pegarte el show”

Más adelante, Sebastián Ramírez volvió a subir contenido contra Constanza Capelli. En esta ocasión, una storie que borró, pero que alcanzó a ser rescatada por el sitio Infama.cl. Ahí, Tatán incluso hizo un llamado a eliminar a la joven bailarina del reality de Chilevisión, al invitar a enviar su nombre al número para sacarla de Gran Hermano.

“Coni al 3331. Deja de pegarte el show. Te quise dejar siempre bien en el programa, pero la realidad es que me fui por lo tóxica que eres, ¿se dijo y qué? Te chiflaste. Se te cayó el personaje y te voy a de dedicar un tema“, expresó Seba Ramírez.