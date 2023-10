“Yo no me achico”: Miguelito reveló como arriesgó su vida en primera prueba de Tierra Brava

Miguelito fue uno de los grandes protagonistas del primer episodio de Tierra Brava. El comediante dio lugar a momentos hilarantes, como cuando nadó junto a Pamela Díaz en medio del mar o cuando se juntó con Camilísima y Shirley para elegir a los chicos más atractivos del reality.

Todas estas instancias de diversión y risas, catapultaron al ex Morandé con Compañía como uno de los participantes más chistosos Tierra Brava, peleándose así el puesto con otros como Junior Playboy o la misma Pamela Díaz.

Sin embargo, igual vivió momentos de alta angustia, cuando en la primera prueba tuvo que lanzarse a mar abierto, sin saber nadar. Una situación de la que conversó, en exclusiva desde el encierro, con ADN.cl.

“Yo le tengo un respeto enorme al mar, pero cuando uno trabaja en equipo, tiene que arriesgar todo y no dejar mal al equipo, y eso es lo que hice”, manifestó.

Consultado por su desempeño y garra en la primera competencia, el humorista respondió que “yo vine a dar lo mejor de mí al reality y en eso estoy. Si la gente pensaba que no haría nada en las competencias, estaba equivocada. Aquí vine a sacar lo de mí y más aún si uno trabaja en equipo. Yo no me achico ante nada ni nadie”.

Su cercanía con La Fiera

Posteriormente, el artista circense y ex Morandé con Compañía, se refirió en profundidad a la primera competencia por equipos. “Primeramente, en competencia perdimos, pero por suerte el equipo Rojo violó algunas reglas. De hecho, nosotros lo habíamos dicho después de que terminara la competencia. Nosotros pensábamos que era otra regla violada y al final se aclaró y feliz de los resultados”, expuso.

“Después de estar perdiendo, pasar a ganar es una felicidad grande y se siente espectacular. Significa asegurarse unos días durmiendo bien, comiendo rico, estando cómodo, teniendo agua caliente y pudiendo usar un baño como en una casa normal… Una pena por el equipo Rojo porque ahí tengo conocidos y amigos, pero así es el juego“, complementó.

Finalmente, acerca de lo cercano y la complicidad que mostró con Pamela Díaz, Miguelito expresó: “Es que a la ‘Tía Pamela’ la conozco de hace tiempo, hay confianza y lo pasamos muy bien juntos. Le tengo mucho cariño y me gusta tirarle tallas y compartir con ella“.