¡Renunció tres veces! Cony denunció que pidió ayuda a la producción de Gran Hermano antes de pelea con Pincoya

Renunció tres veces el mismo día. Cony Capelli reveló qué pasó con su pelea con Pincoya en Gran Hermano.

La bailarina hizo una especie de mea culpa en vivo, donde habló con los animadores del programa, y de paso, entregó muchísima información desconocida por los televidentes.

Por ejemplo, confesó que, lo que detonó su locura absoluta, donde fue a renunciar al confesionario y pidió la expulsión de su amiga tras acusar un empujón de ella, fue nada menos que la información del exterior que entregaron los participantes que reingresaron a la casa.

Es que el mismo día de la fiesta a Capelli la empezaron a molestar, específicamente Seba, Estefi y Fran, por usar su comentado peto negro. El mismo que muchos dicen que, cuando lo usa, sale su parte más conflictiva a flote.

Una situación que los que vienen de afuera conocen debido a los memes que se han hecho de esto, pero que la joven no tiene idea, hecho que la insegurizó, pensando que se veía mal o que estaban burlándose de ella porque no tenía más ropa.

Cony expuso a Gran Hermano

“Empecé a tener mucha ansiedad, mucha angustia, le dije a la Pincoya que me sentía mal… antes de la fiesta yo fui a renunciar al confesionario, estaba inestable emocionalmente yo”, comentó, aludiendo a todas las bromas pesadas del día.

Y agregó que se acercó a Jennifer, nombre real de su compinche, pero ésta “me mandó a la mierda, me sentí peor”.

Luego, explicó que “el mismo día renuncié dos veces (tres en total, según se entendió, con la de la post fiesta) y otra vez fue cuando me peleé con la Trini… estaba en un momento muy triste, de angustia. Fue por un peto, que me hizo explotar algo dentro de mí”.

“Yo ya había avisado a producción que me sentía mal, estaba muy inestable, me sentía muy inestable en el estado en que yo estaba”, expuso la joven, añadiendo que por eso pasó lo que pasó posteriormente, su locura total en la fiesta, donde vio cosas que no eran y se fue contra su única amiga en la casa.

Y explicó que dentro del encierro “hay gente que ha hecho mucho daño”, refiriéndose a Fran Maira y por qué le molestaba tanto que Jennifer hablara con ella, rememorando la compleja pelea entre ambas, donde la rubia incluso le lanzó un horrible comentario sobre su hijo a la chilota.

Las palabras de la jugadora fueron recepcionadas por el público, que reclamó de inmediato contra la producción de Gran Hermano, por no haber mostrado sus renuncias y por no sancionar a Francisca por entregar tanta información del mundo real, que terminó disparando con todo este conflicto.

El mea culpa de la Lulo

Así, después de esto, la joven tuvo que enfrentar las preguntas respecto a la petición de expulsión de su compañera. Y señaló que “fue un error precipitarme” y que había sentido todo como una agresión porque “La Pincoyita tiene la mano muy pesada, ella tiene fuerza”.

Posterior a esto, Gran Hermano le comunicó a la ex del Mago Valdivia que la chilota no sería echada de la casa ya que, tras ver las imágenes, no hubo agresión alguna.

Una noticia que dejó más tranquila a Cony, quien pese a esto admitió que su relación con Pincoya no se había arreglado y que incluso “estoy molesta con ella”, declaración que dejó aún más intranquilos a los fanáticos de la Resistencia, que no quieren verlas separadas para siempre en Gran Hermano.