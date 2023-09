“Me voy a gastar lo que no tengo en sacarte”: Hermano de Raimundo lanzó ácido comentario contra Cony

Luego de los votos de Pincoya y Cony para meter en placa a Raimundo, la familia del blondo reaccionó con todo en redes sociales.

Es que el falso Lulo recibió la nominación como respuesta a una serie de situaciones en las que habría jugado chueco contra las miembros de La Resistencia.

Por ejemplo, el joven fue uno de los sufragios decisivos para que Fran y Seba regresaran en el repechaje, sabiendo que ambos personajes le harían la vida imposible a las que supuestamente eran sus amigas.

Y lo peor es que, en las últimas horas, se sumó con los mismos nefastos reingresados a criticar una y otra vez a las protagonistas del encierro de CHV.

Así, mientras en TV se veía la placa en vivo, la mamá del rubio, Katherine Helfmann, fue la primera en lanzar sus dardos contra la chilota y la bailarina.

“¡Qué injusto, y qué manera de traicionar a mi hijo! El que ha sido un hombre de una línea, salvando amigos nominados, aguantando malos tratos, faltas de respeto y lo traicionan”, dijo.

Y agregó que “esto es lo que me molesta y le dicen sobrenombres refiriéndose a su cuerpo. Me deja esto muy triste. Si sales, hijo, seré la primera en recibirte con regaloneos y tus ricas comidas”.

Eso sí, no fue la única, ya que el hermano de Rai también disparó ácidos comentarios tras conocerse la placa de eliminación, donde competirá contra Fran y Scarlette.

“Me voy a gastar lo que no tengo en sacarte para poder conversar un par de cosas que no te han dicho en esa casa”, indicaron en el cibermundo que habría expresado en un pantallazo.

Hermano de Rai en la publicación de GH. Me saco el sombrero con la familia de lxs Lulos que hasta ahora pese al hate que reciben de participantes y familiares jamás han caído tan bajo, la $ no hace la decencia y tampoco te compra valores. #TheLulosShow #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/1uarPenB82

— M loves Lauren 🍒🇨🇱 ❤ In Between Out Now (@mbustamaante10) September 29, 2023