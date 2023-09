¡Adiós a la “Guagua Rusa”! Pincoya y Cony cobraron con todo hipócrita actitud de Raimundo

Se hizo pasar por Lulo, uniéndose a Pincoya y Cony desde que llegó. Sin embargo, la careta de Raimundo Cerda se cayó con todo, y afortunadamente, las Lulos se dieron cuenta a tiempo.

Y por eso, el participante, apodado por los fanáticos de la Resistencia como la Guagua Rusa, quedó en placa de nominación, al borde de dejar la casa.

Esto luego de los votos de la bailarina, la chilota, Panchito y Scarlette, que se ha convertido en una nueva aliada de las concursantes más queridas de la casa.

De hecho, el Papi Lulo advirtió de alguna forma a sus amigas cuando reingresó, hablándole de que cuando estuvo afuera vio como “una serpiente” se les metía entremedio, refiriéndose al blondo.

pancho: yo miraba como se les metía la serpiente y no se daban cuenta wn

pinco: es que uno no se da cuenta porque uno quiere confiar

cony: al principio es muy cierto, no nos dimos cuenta ya se dieron cuenta como es rai wn ✨#LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/DQ0MpJA4cE — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) September 28, 2023

Así, Scarlette fue la más “basada” y partió diciendo que “por andar picoteando por aquí, por allá, encuentro que eso de votar por las personas que le hicieron daño a las personas que tú quieres, es una doblada de pantalón fea, heavy, y pedir disculpas, después andar a las risas y pretender que está todo bien, me parece feo de su parte”.

Y luego siguió Panchito, quien señaló que “es un buen tipo, pero como hay que nominar, lo voy a hacer a los que no están al lado mío y lo vengo recién conociendo”.

Cony manifestó que “ha demostrado bastantes actitudes que me parecen muy desconfiables, contradictorias, a veces una intención no positiva”, dejando claro el quiebre total de la confianza con el rubio.

Y Pincoya fue más dura aún. “Te nomino no porque no te tenga cariño, es porque tú me has fallado, lo has hecho dos veces”, expresó.

A estos cuatro votos, se sumaron además los de Estefi, quien argumentó que “no lo conozco tanto”, dejándolo en placa con siete votos y acompañado de Fran, Scarlette, que fue votada por los guarenes, y de Michelson, quien resultó salvada por la líder, iCata.

De esta forma, Raimundo quedó al borde de la eliminación, mientras en Twitter ya varios piden su cabeza y postearon “Guagua Rusa al 3331”, sin perdonar ni olvidar su falsa amistad con las Lulos, que comenzó a quebrarse luego de la pelea que tuvieron con Fran Maira, donde él no las defendió, y terminó de sepultarse por completo cuando el blondo votó en el repechaje por Fran y Seba, retorno que evidentemente dejó en shock a la Resistencia.

