“Raimundo pasó a ser mi favorito”: Arturo Longton renuncia oficialmente al panel de “Gran Hermano” y hace último análisis del reality

Arturo Longton confirmó su renuncia al programa Gran Hermano de Chilevisión. Así puso fin a los rumores que circulaban en las redes sociales durante la jornada del lunes. El exparticipante de La Granja, formaba parte del panel que comentaba el reality show junto a Francisca García-Huidobro, Michael Roldán y Nicolás Quesille.

La noticia de su dimisión del programa fue anunciada por el propio Longton a través de su cuenta de Instagram, donde expresó: “Quería confirmar que renuncié a ‘Gran Hermano’ por motivos personales, pero agradecer a la producción“. Además, elogió al equipo de producción del programa: “Se portaron un siete conmigo. A todo el equipo, son una maravilla, nada que decir. Espero que al reality le siga yendo increíble porque la está rompiendo“.

El exchico reality también compartió su opinión sobre los participantes del reality show. “Decir que Raimundo pasó a ser mi favorito. Lo que mostró ayer, el temple, la paciencia, es una hueá de locos“, sostuvo.

“Es un caballero, educado, tiene una facha letal. Creo que tiene todo para ganar el programa. Así que saludo a su familia, a sus amigos, que lo sigan apoyando con la vehemencia que los vi ayer“, añadió.

Opinó acerca del posible regreso de Tatán

En cuanto a los demás participantes, Longton optó por no hacer comentarios. “A los demás no me voy a referir porque ha sido un poquito fuerte, ha sido una carnicería“, afirmó. Además, mencionó la posibilidad de que Sebastián Ramírez regrese al programa en un repechaje. “Si entra en un repechaje, ahí va a estar con Raimundo, hacen súper buena dupla“, comentó sobre Tatán.

La renuncia de Arturo Longton deja un vacío en el panel de comentaristas de Gran Hermano, y su partida ha generado interés en cómo se desarrollará el programa sin su participación. Sin olvidar, que ya se empezó a rumorear que podría recalar en el nuevo de reality de famosos de Canal 13, llamado Tierra Brava.