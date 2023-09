“Dani no me quiso cortar las alas”: Luis Mateucci arriba a “Tierra Brava” y avisa que está soltero

Luis Mateucci, quien se hizo conocido por su participación en reality shows como ¿Volverías con tu ex? está de regreso en la televisión chilena como uno de los nuevos participantes confirmados para el reality Tierra Brava de Canal 13. En una entrevista reciente, el también exparticipante de Doble Tentación, habló sobre su experiencia en el programa, su relación con la modelo Daniela Aránguiz, y sus planes para el futuro.

El trasandino de 35 años mencionó que está emocionado por participar en Tierra Brava, ya que le brinda la oportunidad de mostrarse como es realmente, sin ser relacionado con su expareja. “Por suerte, ya hace rato que no dependo de Oriana. En los realities de pareja nunca funcionábamos por nosotros mismos, yo era el ex de ella y ella era mi ex. Y todavía cuando sale una noticia yo soy el ex de Oriana“, afirmó.

“Ahora siento que en este programa se me va a poder ver una faceta un poco más personal. Voy a poder mostrarme cómo soy solo, y que no necesito, a lo mejor, de una pareja“, añadió.

Se definió a sí mismo como alguien “muy peleador”

Mateucci se describió a sí mismo como alguien “muy frontal, muy directo, muy peleador. Pero peleador en buena, no conflictivo por cualquier cosa. O sea, cuando me buscan, me encuentran. No me guardo las cosas, voy directo al grano y de frente. También soy una persona muy jodona, soy bueno para el hueveo, gracioso, y espero demostrar todo eso en el reality“.

Además, el exparticipante de ¿Volverías con tu ex? expresó su deseo de quedarse en Chile a largo plazo, ya que se siente muy identificado con el país y su cultura. “Yo creo que este reality va a marcar un retorno mío a Chile, porque tengo pensado quedarme por unos añitos. Siempre me sentí chileno, de hecho en otros países piensan que soy chileno. Mi familia me dice que el cantadito cordobés se me está yendo al chileno“, sostuvo.

En cuanto a su relación con Daniela Aránguiz, Mateucci señaló que “entro soltero, Dani me pateó, no quiere seguir conmigo mientras yo esté en el encierro. Una vez saliendo, veremos qué pasa, si volvemos o no, pero la cosa es que no quiere saber nada de mí en este momento“.

“Siento que Dani no me quiso cortar las alas, lo que habla muy bien de ella, es una relación madura. No sé si yo habría reaccionado así si fuese al revés la situación, y tampoco lo habría hecho Oriana conmigo (…) No entro buscando el amor, porque no lo necesito. Pero me conozco y sé, y la Dani lo sabe más que nadie, que soy peligroso, soy picaflor, como dicen ustedes“, complementó.

Sus expectativas en el reality

El exparticipante de Doble Tentación también habló sobre sus expectativas en Tierra Brava. “Yo voy a ganar. Creo que estoy en condiciones de hacerlo porque mi mayor fortaleza es mi mente, gracias a eso pude ganar en 2016 (en ¿Volverías con tu ex?), porque supe plantear la competencia. A lo mejor podés tener más fuerza que yo, más resistencia, lo que quieras. Pero si no tenés cabeza, es muy difícil poder ganar“, afirmó.

Igualmente, el modelo trasandino confesó ser un maníaco del orden y la limpieza. “Yo soy bravo porque me desespera la mugre, que esté todo desordenado. Y los realities sacan lo peor de uno a la hora de la limpieza y el desorden. Así que vamos a ver lo que toca“, dijo.

Finalmente, Luis Mateucci compartió que ha incursionado en la música y tiene planes para lanzar una nueva canción titulada Te la robé, dedicada a Daniela Aránguiz. El argentino ya ha lanzado dos canciones en los últimos años. “La primera canción la lancé en 2021, se llamaba Mi ex, estaba dedicada a Oriana, y le fue muy bien. Después lancé Curiosidad, que le fue aún mejor. Y ahora voy a lanzar un tema nuevo: se llama Te la robé, está dedicado a la Dani y quiero poder lanzarlo en el reality. Yo creo que va a ser el tema del verano“, cerró.