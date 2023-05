“Me tiene podrido”: Luis Mateucci reclama por nuevo episodio de agresiones con Gala Caldirola

Luis Mateucci se cansó. Y decidió sacar la voz respecto a reiterados episodios de agresiones que ha tenido que vivir con Gala Caldirola.

Es que el argentino se ha encontrado en varias oportunidades con la española, coincidiendo en locales nocturnos o distintas celebraciones.

De hecho, en una oportunidad denunció que la modelo le habría hasta lanzado un objeto en un club, donde lo abordó de muy mala forma.

“Había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró el florero, las rosas, con agua…”, dijo.

Luis Mateucci y sus problemas con Gala Caldirola

Así, tras este escándalo, el trasandino ahora arremetió con una nueva acusación contra la ex de Mauricio Isla tras, otra vez, toparse con ella y que ella le gritara cosas.

“Me tiene podrido”, confesó al sitio Infama, indicando que “no sé qué le pasa conmigo”. Y luego ahondó con LUN que “me empezó a gritar, a insinuar cosas irreproducibles. Ahí está mi bronca”.

Y agregó que “es una chica linda, pero me da lástima que haga esos shows”, asegurando que incluso se quejó con la dueña del lugar y finalmente no la habrían dejado entrar.

De esta forma, Luis Mateucci reveló lo cansado que está de estos encuentros, nada de agradables con Gala, con quien tuvo un corto affaire mientras estaban en el reality ¿Volverías con tu ex?.