“Estoy luchando por lo más grande que existe”: Mane Swett se desahogó sobre complejo momento con su hijo

Mane Swett sigue peleando por su hijo. Y así lo manifestó en su cuenta de Instagram, donde comentó parte del proceso que está experimentando.

La actriz está alejada de su pequeño desde que este viajó a pasar las fiestas de fin de año con su padre, John Bowe, en Estados Unidos.

Y desde ahí que el niño no ha vuelto más al país, en una extraña decisión que ha mantenido en la angustia a la protagonista de Dime con Quién Andas.

De hecho, en algunas de sus publicaciones de redes sociales, ha manifestado parte de su dolor, además de incluir un conteo que da cuenta de cuántos días llevan alejados.

Mane Swett y su complejo momento

Así, la intérprete ha compartido parte del complicado momento. Incluso, en una de sus publicaciones hace algunas semanas, generó preocupación de sus fanáticos, debido a un triste mensaje.

“Recuérdenme así”, posteó, frase que de inmediato inquietó. Y luego, aclaró que “quiero que me recuerden linda y bien, no como estaba ayer. Entonces no quería preocuparlos y no es despedida, como dicen algunos por ahí”, expresó.

Luego, añadió que “no me estoy despidiendo, no me voy a ninguna parte, aquí estoy, agarrando fuerzas y gracias por el apoyo, porque finalmente su preocupación es puro amor. Y por aquí se les quiere”.

Sin embargo, tras unos días ausente, el lunes Mane reapareció. Y lo hizo dando nuevas luces de su estado en una historia. “Hola, mi gente buena. No he podido venir porque estoy luchando en el mundo real por lo más grande que existe, pero los tengo en mi corazón”, comentó.

Y agregó que “quise venir a darles las gracias a todos por su apoyo incondicional y agradecer también a mis fans por apoyarme con mantener aquí vivo mi trabajo día a día. Las fuerzas no dan para todo y hoy sin ustedes yo no podría estar presente en Instagram compartiéndoles un trabajo que hice a corazón abierto y con un gran equipo que me apoyó siempre. Los abrazo grande y fuerte”.

De esta forma, Mane Swett complementó su desahogo con imágenes de su trabajo en la teleserie de CHV y dando las gracias a quienes la han estado apoyando en la dura lucha por su pequeño.