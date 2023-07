Mane Swett aclaró particular publicación que preocupó a sus fans: “No me estoy despidiendo, aquí estoy”

Durante la noche del viernes, Mane Swett compartió un mensaje en su cuenta Instagram para desear un buen fin de semana a sus seguidores. Sin embargo, parte de lo que escribió en su pie de la foto causó preocupación entre su fanaticada.

“Recuérdenme así”, dijo en el momento.

Es por esto, que durante la mañana de este sábado 15 de julio, la actriz compartió un video en sus redes, para calmar a sus fans, aclarando lo que quiso decir en su post anterior.

“Paso por aquí porque desperté hace un rato y me encontré con una cantidad de mensajes de ustedes, de amor y cariño pero también habían algunos muy preocupados por mí” comenzó diciendo.

“Yo anoche subí un post donde lo importante para mí era desearles un lindo fin de semana con su familia, porque hoy más que nada quiero que por favor se disfruten, que disfruten a sus familias los fines de semana y no se olviden de eso”, dijo.

La aclaración de Mane Swett

“Y me iba a sacar una foto y me encontré espantosamente fea y con las ojeras hasta acá, no quería que me vieran así. Entonces busqué una foto para compartirles donde sentí que me veía linda y bien. De hecho, es una foto de Kari”, explicó haciendo referencia al personaje que interpreta en la teleserie de CHV, Dime con quién andas.

“Les digo que quiero que me recuerden así porque quiero que me recuerden linda y bien, no como estaba ayer“, afirmó. “Entonces no quería preocuparlos y no es despedida, como dicen algunos por ahí”, dijo Swett.

En este contexto, explicó que “no me estoy despidiendo, no me voy a ninguna parte, aquí estoy, agarrando fuerzas y gracias por el apoyo porque finalmente su preocupación es puro amor. Y por aquí se les quiere”.

”Tengo a los mejores seguidores y fans de Chile! Me siento muy afortunada de tenerlos cerca porque aunque no los veo, en sus palabras los siento profundamente”, sentenció.