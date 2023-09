Tras casi cinco meses: guionistas y estudios de Hollywood alcanzan un principio de acuerdo para poner fin a la huelga

Durante la jornada de este domingo y tras cinco días de negociaciones, el sindicato estadounidense de guionistas (Writers Guild of America) y los estudios de Hollywood llegaron a un principio de acuerdo que podría poner fin a la huelga que ha mantenido en pausa el mundo del cine en EE.UU.

El pacto alcanzado podría poner fin a una de las huelgas más extensas en la historia del rubro del cine, la cual se extendió durante casi cinco meses. Ahora, los miembros del sindicato deben someter a votación la ratificación del fin de la huelga durante este martes.

Fue a comienzos de mayo cuando miles de guionistas de cine y televisión dejaron de desempeñarse en sus labores e hicieron un llamado a huelga del sector, demandando mejores salarios, mayores premios por la creación de shows y resguardos ante la proliferación de la inteligencia artificial.

Mediante un comunicado, el sindicato de guionistas de Estados Unidos confirmó que se llegó a un acuerdo con el cual se podría poner fin a la paralización. “Podemos decir con gran orgullo que este acuerdo es excepcional, con ganancias significativas y protecciones para todos los escritores”, indicaron.

A lo que agregaron: “para ser claros, nadie regresará a trabajar hasta que sea específicamente autorizado por el sindicato. Estamos aún en huelga hasta entonces. Pero, desde hoy, suspendemos las protestas”.

The WGA and AMPTP have reached a tentative agreement. This was made possible by the enduring solidarity of WGA members and extraordinary support of our union siblings who stood with us for over 146 days. More details coming after contract language is finalized. #WGAStrike pic.twitter.com/GBg2wZBwGB

— Writers Guild of America West (@WGAWest) September 25, 2023