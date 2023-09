“No lo pudimos llevar”: María Luisa Godoy detalló por qué no viajó con Domingo de vacaciones

María Luisa Godoy volvió al Buenos Días a Todos luego de su idílico viaje familiar a México. Y enfrentó las críticas por no llevar a Domingo, el más pequeño de sus hijos.

La animadora recibió varios cuestionamientos debido a esto, donde algunas mamás se sintieron con el derecho a pedirle explicaciones.

“Si mi hijo no puede viajar por x motivos entonces ni mi familia ni yo viajamos” o “¿y por qué no puede? Solo es duda… mi bebe también tiene síndrome de Down, tiene un año y va por su tercer viaje internacional”, fueron solo parte de los posteos.

Frente a esto, la figura de TVN solo comentó en sus redes sociales que “todavía no puede exponerse a viajes largos, pero ya queda poquito para que salgamos todos juntos a lugares más lejos”.

María Luisa Godoy y su explicación

Así, este lunes, cuando llegó al matinal del canal estatal, su compañero Eduardo Fuentes le consultó por su travesía con clan casi completo.

“Te fuiste en familia, lo pasaste muy bien”, le dijo, a lo que ella contestó que “lo pasamos bien, faltó Domingo, pero no lo pudimos llevar”.

Entonces, decidió ahondar en el tema. Y señaló que optaron por dejarlo en Chile “por recomendación del doctor, pero lo regaloneamos harto a la vuelta, y todos muy contentos”.

Frente a esto, su colega replicó “qué bueno que le hiciste caso al doctor. A veces la gente es imprudente, no hace caso, y uno tiene que seguir las reglas”.

De esta forma, María Luisa Godoy dejó más que claro que lo de Domingo fue un tema médico, explicación para todos los haters que le lanzaron mala onda sin tener idea del tema.