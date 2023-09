¿No llevó a su bebé? María Luisa Godoy recibió cruel cuestionamiento por sus vacaciones sin Domingo

María Luisa Godoy ha estado de vacaciones y compartiendo varias postales a través de sus redes sociales.

La animadora viajó a Riviera Maya, México, en compañía de su familia, menos del más pequeño de sus hijos, Domingo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Luisa Godoy (@marigodoyibanez)

Una decisión que llamó la atención, y que hizo que varios de sus seguidores comenzaran a preguntarle una y otra vez.

Incluso, algunos fueron más allá, y empezaron a cuestionar su actuar, de forma muy pesada y crítica en algunos posteos.

Mary Godoy y su opción

“Yo admiraba mucho a esta niña porque siempre se llena la boca que mis hijos aquí y allá y no veo a Domingo. Qué pena, muy triste, yo mejor no subo ninguna foto”, dijo una seguidora en una preciosa postal familiar de la figura de TVN.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Luisa Godoy (@marigodoyibanez)

Y otra comentó “qué pena que se muestre en familia, siempre incluyó a todos sus hijos en sus viajes, pero en esta ocasión lo dejó”.

Ante esto, Mary subió una nueva publicación con fotos de sus retoños, en la que explicó “mis niños adorados…. Van creciendo tan rápido! Solo nos falta mi Domingo amado que todavía no puede exponerse a viajes largos, pero ya queda poquito para que salgamos todos juntos a lugares más lejos”.

Sin embargo, ni siquiera esto calmó a los más pesados. “Si mi hijo no puede viajar por x motivos entonces ni mi familia ni yo viajamos” o “¿y por qué no puede? Solo es duda… mi bebe también tiene síndrome de Down, tiene un año y va por su tercer viaje internacional”, fueron parte de los posteos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Luisa Godoy (@marigodoyibanez)

No obstante, Mary Godoy no respondió nada más. Y decidió seguir disfrutando de un viaje tranquilo y en familia, sin tener que responderle a más haters sus cuestionamientos.