Paty Cofré no aguantó la emoción tras recibir carta de su hijo: "Gracias por tu vida de cuidados y dedicación..."

Durante la noche del sábado se emitió un nuevo capitulo del programa de Canal 13, “Socios de la Parrilla”, espacio en el que Paty Cofré entregó detalles sobre su vida.

Y es que la ex Morandé con Compañía, vivió un emotivo momento, esto tras recibir una carta de su hijo Yerko.

La sentida carta de Yerko, hijo de la humorista

“Ya llevamos un largo tiempo juntos en este largo camino que se llama vida. Desde el momento en que te elegí como mi mamá, he recibido lo mejor de ti”, dice Pancho Saavedra quien leyó el escrito.

“Por mi lado, solo te diré gracias por tu vida de cuidados y dedicación. Lo siento por el tiempo que nos faltó para estar mucho más juntos”, suma la misiva.

“Perdóname por las palabras que me faltan para decirte: ‘Gracias por todo lo que me has dado’. Te amo desde el fondo de mi corazón. Estas pocas líneas representan lo que mi alma evoca al pensar en ti”, añade en la carta generando la emoción de Paty.