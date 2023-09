“Tengo mujer y tengo que portarme bien”: Miguelito llega a “Tierra Brava”, es el nuevo participante confirmado

Hans Christian Esparza, conocido como “Miguelito”, es el nuevo participante confirmado de Tierra Brava. El comediante de origen peruano, de 37 años y con una estatura de 1,06 metros, ha logrado conquistar al público durante 15 años tanto en la televisión como en el circo.

Su camino en el mundo del espectáculo comenzó en el circo, donde su pequeña estatura se convirtió en un activo en lugar de un obstáculo. Sin embargo, su “sueño en la televisión siempre ha sido ser actor, hacer teleseries, series para Netflix, llegar a Hollywood. Y en cuanto al circo, siempre he querido llegar al Cirque du Soleil, para mí ese es el tope“.

Miguelito logró reconocimiento en la televisión chilena a través del programa de humor Morandé con Compañía, donde su presencia y humor hicieron que se convirtiera en un personaje querido por el público. Posteriormente, tuvo su propio espacio en el programa. Y más tarde, protagonizó su propia serie en horario estelar en el canal Mega.

Su arribo a Tierra Brava

Miguelito ha asumido un nuevo desafío al convertirse en el nuevo participante confirmado en el reality show de Canal 13. En este programa, convivirá con otros 15 famosos en un entorno rural que oscila entre la modernidad y la escasez. “Estoy con un poco de miedo porque la exposición en los realities es muy cuática. Además, voy a ser la primera persona de talla pequeña en un reality y es una gran responsabilidad“, sostuvo.

Para Miguelito, esta oportunidad representa un desafío personal importante. “Quiero ver de qué estoy hecho. Me da curiosidad saber si soy capaz, si voy a poder estar en un encierro sin teléfono, sin poder ver fútbol y compitiendo de igual a igual con gente de talla normal“, expresó.

“Como sea, no me voy a rendir, no me voy a achicar ante nada (…) Me gusta el trabajo en equipo, respetando las diferencias entre cada uno. Seguro que mis fortalezas no van a ir por el lado de lo físico, sino por las habilidades como tirarse por debajo de las mallas o entrar en espacios chicos, y la idea es que en el equipo se valore eso“, añadió.

El comediante también se caracteriza por su sentido del humor y su capacidad para hacer reír a los demás. “Soy muy relajado y bueno para la talla, me gusta hacer reír y dar alegría. Espero no ofender a nadie con lo que diga, si es así pediré perdón de inmediato. Además, independiente de mi estatura, tengo un gran recorrido en mi vida personal y profesional“, aseguró.

“Me ha pasado de todo, especialmente en el mundo circense… Pasé hambre, pasé frío, de todo. Entonces voy a entregar experiencia y consejos, porque me gusta aconsejar a la gente joven“, complementó Miguelito.

Está en una relación, pero no dejará de ser coqueto

Sin embargo, Miguelito también admite tener un fuerte carácter y ser propenso a enojarse en situaciones personales. “Tengo mal genio, y espero que no se me salga. Soy enojón en mi casa, pero acá voy a estar en casa ajena y voy a tratar de calmarme porque no todo el mundo entiende. Me molesta cuando me sacan temas personales, como hablar de mi vida familiar“, afirmó.

Luego, agregó: “También me molesta el cahuín, que se comente por ahí que tal persona dijo esto o esto otro. A mí me gusta que si alguien tiene que decirme algo, me lo diga a la cara, y se aclara todo al tiro. Quiero llevar la fiesta en paz“.

Finalmente, en cuanto a su vida sentimental, Miguelito está en una relación estable, pero se considera coqueto. “Soy medio picaflor, en el sentido en que me gusta decirle cosas lindas a las mujeres, espero que no lo tomen mal. Pero tengo mujer y tengo que portarme bien, espero. Lo que me gustaría es hacer amistades, pasarlo bien, no entro con otras intenciones“, cerró.