“No sé qué es lo que hacen en el Congreso”: Tomás Cox revela que recibe una pensión de 95 mil pesos

El productor de eventos Tomás Cox sorprendió a la audiencia en una reciente entrevista en el programa Not News, de Nicolás Larraín, al revelar la modesta cantidad que recibe como pensión. El recordado conductor del programa televisivo Cara a Cara declaró: “Tengo una jubilación de 95 lucas“.

Cuando se le preguntó sobre las razones detrás de esta baja pensión, Tomás Cox explicó que, en algunos momentos de su vida laboral, no pudo cotizar de manera regular debido a necesidades económicas. Destacó que, como padre de cuatro hijos y abuelo de ocho nietos, tuvo que en ocasiones no cotizar. “Necesitaba plata para vivir“, confesó.

El productor de eventos también compartió su punto de vista sobre la situación actual del sistema de pensiones en Chile. En su opinión, se deben encontrar soluciones, pero criticó la ineficiencia de las mesas de trabajo que han abordado esta problemática durante décadas. “¡Es salvaje! Hay que resolverlo, pero no mesas de trabajo, ‘y vamos a investigar y nos vamos a reunir’. Llevan 100 años reunidos. Lo pasa es que cobran a final de mes los que se reúnen, por eso no hay apuro“, comentó.

Además, Tomás Cox expresó su frustración con la lentitud del Congreso en la implementación de reformas importantes. “Yo no sé qué es lo que hacen en el Congreso. No quiero generalizar, pero son lentos“, afirmó.

Tomás Cox pudo ser candidato a diputado

En un giro sorprendente, el productor de eventos también reveló que ha recibido propuestas de varios partidos políticos para postularse a cargos públicos. “Me han llamado de dos o tres partidos políticos para ser político, para ser alcalde, diputado, postular a. Porque me dicen que en las encuestas, la gente…“, expuso.

Luego, para cerrar, Tomás Cox agregó: “Y yo les digo, ‘primero agradezco’. Me han llamado presidentes de partidos políticos. Yo les agradecí mucho el llamado, como corresponde, pero les he dicho en el pasado que ‘por ningún motivo’. Porque una cosa es la política, la gran carretera, y otra cosa es lo que se está viviendo que me parece infame, una vergüenza. Aparte de eso, que te griten ‘ladrón’ en la calle, not for me“.