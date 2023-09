Ministra Jara: “Las contingencias de unos días no van a hacer la diferencia de que haya o no reforma previsional”

La conmemoración por los 50 años del golpe de Estado en Chile, que resultó en un repliegue la oposición, tensionó las conversaciones de algunos temas. Por ejemplo, respecto a la reforma previsional: “El tema no ha sido nada de fácil; más bien difícil. No solo ahora, sino en el anterior Gobierno. Estamos trabajando, en este minuto, con toda la convicción de poder llegar a un acuerdo que tenga las bases comunes con la oposición. Para eso se necesita la voluntad de ambos sectores políticos y las tensiones de los últimos días han hecho más difícil que ese diálogo pueda avanzar”.

La frase fue la entrada que hizo la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, la mañana de este miércoles en ADN Hoy. Luego, acusó recibo del “quiebre” de los diálogos, como fue calificado por la oposición: “Más que alejarnos, quedamos un poco todos en una posición en la cual otros temas estuvieron muy presentes en la agenda, que también son muy relevantes, como al conmemoración del golpe cívico-militar. Siendo sincera, las contingencias de unos días no va a hacer la diferencia a favor o en contra de que haya o no reforma previsional. Lo que hará la diferencia será en que, además de seguir cediendo el Gobierno, hay voluntad de la oposición para ceder en sus posiciones”.

Pero calificaciones más o calificaciones menos, la secretaria de Estado apuntó a “una responsabilidad que no hemos podido cumplir con la ciudadanía. Cuando estas cosas se prolongan en el tiempo, las personas se empiezan a desafectar del sistema político. Hay una responsabilidad en la cual oficialismo y oposición tenemos que jugar un rol y tenemos que cumplir”.

“Igual hay algo que quienes estamos en este tema hoy tenemos claro: el diagnóstico común. Las pensiones a las personas no les alcanzan para vivir. Espero que no perdamos esta oportunidad. Queda tiempo para seguir conversando, sentarse y llegar a un acuerdo”, complementó después.

Por un lado, la instrucción del Presidente Gabriel Boric fue a un acuerdo “Cámara-Senado, que permita que esto se legisle más rápidamente. Un poco como fue la PGU”. Pero en la Cámara no hay apoyo al 6% a seguro social. Ello obliga a hacer política con el centro, como la Democracia Cristiana, que insiste en 3% a capitalización individual y 3% a seguro social.

“Los números, que son reflejo de algo, que es lo que queremos hacer, que es subir el monto a las pensiones… Cada número, que sube o que baja, tiene un impacto en el cumplimiento de ese objetivo. A veces, los que estamos en la política conversamos de guarismos antes que el objetivo, que es como poner la carreta de los bueyes”, añadió Jara.

El promedio OCDE es de 18%. Pero advirtió la ministra del Trabajo: “Hay una dinámica que hemos tomado con el tema de pensiones, que es quién hace una propuesta más distinta para tener cierto liderazgo en la materia, y pasa en varios sentidos. Debiéramos tratar de hacer el esfuerzo a la inversa: qué es lo que más nos une para intentar sacarlo, más que seguir haciendo propuestas tan distintas. Ha contribuido a ello el tiempo que lleva la discusión pendiente. Pero hay cosas que son bastantes de base común: la cotización del empleador, el seguro por año cotizado, sin diferencias entre hombres y mujeres. Si nos ponemos de acuerdo con eso, probablemente lleguemos a un acuerdo bien pronto”.

PGU

La Pensión Garantizada Universal ha sido uno de los argumentos entregados por la oposición para enviar todo a capitalización individual. Ante esto, Jara fue tajante:

“Es que ellos no viven con $206 mil mensuales. A lo mejor ahí la falta del sentido de realidad, del costo de la vida concreto, hacen que en el discurso muchas veces se pierdan algunas personas que no están en la realidad de vivir solamente con la PGU. En la discusión que se plantea, que el 6% vaya completo a capitalización individual, está haciendo un daño importante para generaciones de jubilados actuales y de las próximas décadas, porque el ahorro previsional se demora mucho en mejorar las pensiones: 30 años se estima. Por otro lado, para quienes dicen que las pensiones mejoren solo vía PGU, dos elementos: la primera es que mientras dicen que las pensiones suban vía PGU, se niegan al nuevo pacto fiscal. No sé cómo se podría financiar la PGU de esa manera. Lo segundo es que se desincentiva el mercado formal del trabajo, porque el ahorro previsional vía cotización, cuando uno otorga una garantía y dice que por cada año cotizado se tendrá 0,1 UF garantizada, se fomenta la formalización del mercado laboral. Son argumentos contradictorios, ese es el punto”.

Los puntos comunes, eso sí, son: separar funciones de las AFP, la reducción de las comisiones, los beneficios a los afiliados, etcétera. “El Estado no pretende hacerse monopólicamente de ninguna función. Por el contrario: la propuesta que hemos hecho contempla la creación de un inversor público que competirá en igualdad de condiciones con muchos inversores privados. Queremos que ahora sí pueda existir de verdad libertad de elegir, que sea un actor más”.

🎙️ EN VIVO | En #ADNHoy Jeannette Jara (@jeannette_jara @MintrabChile ) y reforma previsional: “Más que alejarnos, quedamos todos en una posición en la que otros temas quedaron en la agenda, como la conmemoración del golpe cívico-militar” 📻 https://t.co/Lt648WAstq pic.twitter.com/wNjrLQugsg — Radio ADN (@adnradiochile) September 13, 2023

Con todo, “hay caminos que se abren”, adelantó la ministra, y dio cuenta de su ánimo: “El optimismo moderado que tenía a principios de mes se mantiene. Y con la convicción de que, si no lo logramos, más que ser una situación muy compleja para el Gobierno, es una situación muy compleja para las personas que viven esta realidad. Hay un millón y medio de personas que de verdad tiene que ir a la farmacia a elegir qué remedios se tiene que comprar, si le alcanza para la parafina. Esa es la realidad que nos tiene que mover en política, y si no es esa, ¿entonces cuál? “.