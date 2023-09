Escándalo en formato Gran Hermano: internan a participante por sobredosis tras compleja ruptura

Los reportes alertaron de inmediato a los fanáticos de Gran Hermano: un participante habría terminado internado por sobredosis tras una difícil ruptura.

De inmediato, algunos se acordaron de Bambino, concursante de la versión chilena que terminó con Alessia, joven que salió del encierro por algunos días y decidió que su relación no iba más.

Sin embargo, para tranquilidad de los seguidores nacionales, el hecho está pasando en Argentina, con uno de los exintegrantes del formato trasandino 2022.

El sujeto, de nombre Maxi Giudici, está protagonizando un escándalo que tiene de todo: una posible infidelidad, un quiebre, un accidente y abuso de drogas.

Ex participante de Gran Hermano y la polémica

La situación es la siguiente: Maxi pololeaba con Juliana Díaz, también exchica reality que ahora participa del Bailando, programa de Marcelo Tinelli.

La pareja, que empezó en el encierro, siguió su relación hasta julio de este año, minuto en que se separaron. “Nos pusimos de acuerdo para ponerle puntos suspensivos a nuestra historia. Nos estamos empujando el uno con el otro para abajo y ninguno está pudiendo salir a flote”, dijo ella en un video.

Sin embargo, volvieron a inicios de septiembre, pero este retorno no duró. Y nuevamente fue la joven quien lo comunicó en su Instagram. “Es una separación definitiva. No hay retorno por el bien de nuestra salud”, señaló.

Y entonces, él se mostró en sus redes sociales tomando un fernet en el backstage del mismo programa de baile, la noche del jueves. Y expresó que había chocado su auto, por estacionar apurado. “Tengo un problemita más que resolver, pero como todo en la vida, a ponerle una sonrisa y a resolverlo”, manifestó.

🔴Horas antes de su internación, Maxi Guidici habló de su situación en el backstage del Bailando 👉Ese mismo día había protagonizado un choque y Juliana Díaz había anunciado la separación 📱Por este y otros contenidos ingresá a https://t.co/lt7YKYX7ak#maxi #maxigh #juliana pic.twitter.com/AwA6OXVOcn — El Bonaerense (@elbonanews) September 22, 2023

No obstante, luego de aquello, vino lo peor. Y en Clarín.com contaron que había sido “internado de urgencia después de haber ingerido, según informó la Policía, un blíster de pastillas de clonazepam durante la madrugada del viernes”.

https://twitter.com/Tronnk_/status/1705283050353914241

Y añadieron que “fue asistido en un primer momento por su amigo Alexis Conejo Quiroga, quien fue el que pidió ayuda al SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) para conseguir una ambulancia para llevarlo de manera urgente”.

La palabra de Alexis 'Conejo', la última persona que vio a Maxi Giudici antes de la internación

Cc: #CortaPorLozano pic.twitter.com/o3w0x8KJxd — TRONK (@Tronnk_) September 22, 2023

Así, el concursante habría llegado hasta el hospital Rojas Mejía, desde donde hizo un video alegando que “todavía sigo acá, son las 9 de la mañana. Desde la 1.30 de la madrugada que estoy acá. Protocolo va, protocolo viene. Estamos esperando para que me puedan liberar. Ya me vieron los médicos, tenemos un guardia acá pendiente, marca personal. La verdad que no entiendo para qué. Cómo si fuese un delincuente y hubiese hecho algo malo”.

Triste momento vive Maxi de GH

tras su separación de Juliana y el choque de su auto, habría ingerido un blíster entero de clonazepam pic.twitter.com/8KzL5N6AwI — MF (@MundoFamososOk) September 22, 2023

Mientras, en el espacio Intrusos detallaron las razones de que se desencadenara toda esta tragedia. Una posible infidelidad del sujeto a su novia, que causó la ruptura y posterior sobredosis.