Alessia Traverso salió de Gran Hermano hace algunas horas. Y, una de las grandes interrogantes es si continuará o no su relación con Bambino.

Un romance forjado en el encierro, donde la participante y el futbolista alcanzaron a estar juntos durante un tiempo, jurándose amor afuera.

Una relación en la que incluso el joven le regaló un anillo, en una comentada actividad del congelado donde él reingresó y le dijo que la esperaría.

Sin embargo, ese pololeo quedó en veremos, sobre todo debido a que la aspirante a cantante se mantuvo durante casi dos meses más en la casa estudio, siendo expulsada recién por estos días.

Alessia y sus aprensiones sobre Bambino

Por eso, apenas dejó el programa, lo primero que le preguntaron desde las mismas redes del canal es qué pasaría con aquel comentado vínculo.

Y la respuesta de la concursante llamó la atención. “Igual estoy nerviosa, porque no lo veo hace como dos meses, pero nada, él sabrá qué hacer”, dijo.

Lo peor, vino después. Ya que pese a que en el programa estelar lo vio y presentó a sus papás, luego, más reposada, dio una llamativa respuesta respecto a su relación.

“No estamos pololeando”, aclaró de entrada a FMDOS, agregando que “apenas salí le dije que por favor me ayudara a que todo fuera más despacio, porque yo entiendo que él me estuvo viendo todo este tiempo, pero yo hace dos meses que no le veo la cara”.

Luego, añadió que “para mí igual es como fuerte. No es que yo haya querido olvidar nada, hay cosas que yo viví muy lindas, pero en el encierro ves las mismas caras todo el rato, no ves nada”.

La cantante manifestó que “cuando salí le dije ‘estoy muy nerviosa, necesito que por favor vayamos, no sé si de cero, pero muy de a poco, en todo ámbito’. Él era muy de ‘te amo, te amo’ y yo le dije ‘necesito que me digas te quiero por un tiempo porque no estoy lista para decirte te amo todavía’. Pero se lo tomó súper bien”.

Junto a esto, abordó la opinión de su familia, a quien el futbolista conoció en el estudio de CHV. “Hubo muchas cosas que no le gustaron de Bambino en el reality, pero igual yo les expliqué que se puede haber visto mal, pero desde adentro es todo muy distinto. Me dijeron que al final es mi decisión”, señaló.

Finalmente, Alessia comentó sobre Bambino que “tampoco les cae mal, sino que me advirtieron de cosas que eran sus preocupaciones”, dejando claro que su relación todavía está en veremos fuera de Gran Hermano.