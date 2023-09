“Quiero intentar encontrarles una casa”: Kel Calderón pone en adopción dos gatitos que rescató en el Maule

La influencer Kel Calderón compartió en sus redes sociales un emotivo acto de bondad al rescatar a dos gatitos bebé. Los que se encontraban en peligro en una carretera de la localidad de Pelarco, en la región del Maule. En una serie de historias en su cuenta de Instagram, la hija de Raquel Argandoña documentó el rescate de los pequeños felinos.

La influencer publicó una foto de los gatitos junto a ella en medio de la calle y compartió la historia detrás del rescate. Explicó que encontró a los tres gatitos en medio de la carretera y que temía que fueran atropellados si no hacían algo de inmediato.

“Miren lo que me acabo de encontrar. Estaban los tres en la mitad de la calle y no se movían. Los iban a atropellar, sí o sí. Nos devolvimos para meterlos a su casa, miren lo hermosos que son estos bebes“, comentó Kel Calderon.

Junto a un acompañante, Kel ayudó a los gatitos a entrar a una casa que pensaron que podría ser su hogar, pero poco después los encontraron nuevamente en la calle. Después de hablar con la dueña de la casa, se dieron cuenta de que los gatitos habían sido abandonados y no tenían un lugar seguro donde quedarse. Eran tres hermanos y estaban sin su madre.

Los dos gatos que rescató están en adopción

Uno de los gatitos, de color blanco, fue llevado por una señora que se detuvo en la carretera, dejando a los otros dos hermanos sin hogar. Kel Calderón, conmovida por la situación, decidió llevarse a los dos gatitos restantes para darles una oportunidad de vida.

“Es una hembra y un macho. Ella es muy tranquila y él no tanto. Quiero intentar encontrarles una casa donde los amen demasiado, porque yo ya tengo dos animalitos y vivo en un departamento. Entonces, no me los puedo quedar“, escribió Kel.

Su plan cuidar a los gatitos en Santiago, donde serán atendidos por un veterinario para asegurarse de que estén en buen estado de salud y desparasitarlos. “Mientras tanto, los que tengan ganas de quedarse con uno de ellos o con los dos, pueden mandarme un mail con su Instagram a kelcalderon.contacto@gmail.com. Y así les escribo cuando ya estén listos para irse a su nuevo hogar post visita al doctor“, explicó la influencer.

Una vez que los gatitos estén sanos y listos para encontrar un nuevo hogar, Kel Calderón espera que sus seguidores le ayuden a encontrar un hogar.