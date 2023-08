Kel Calderón le respondió con contundente ironía a Julio César y a Gran Hermano: “Por si acaso…”

Kel Calderón es una fanática más de Gran Hermano. Y lo ha hecho notar en sus redes sociales, donde comenta una y otra vez el programa.

Por eso, hace algunos días, criticó al reality de CHV, y a sus animadores, luego de que Julio César Rodríguez enviara un sarcástico mensaje a los seguidores de Twitter.

“Quedé plop con cómo se burla JC de la gente que comenta el reality por Twitter… Al menos yo no había visto eso antes… ¿Para qué seguirlo viendo, cabros?”, tuiteó la influencer.

Un posteo que molestó al conductor, que no encontró nada mejor que dedicarle una publicación en Instagram a la hija de Raquel Argandoña.

Kel y sus dardos a Julio César y Gran Hermano

Así, el rostro matinal expresó que “el otro día dije ‘Chao a Twitter, que les vaya bien, seguimos’ y solo eso parece que bastó para que lo interpretaras como una burla a la gente. Te quería aclarar que nunca me burlaría de la gente que conversa en un formato que ni siquiera tengo”.

Y que “me preocupa tu llamado a no ver más el programa, a la cancelación del otro. Yo podría disentir de ti o no compartir una frase o disgustarme por una opinión tuya, pero nunca, nunca, nunca llamaría a cancelarte o a dejar de seguirte o a no ver tu contenido”.

A esto se sumó Diana Bolocco, quien indicó en el mismo perfil que “tienes tanta razón con lo de la cancelación. Una cosa es no estar de acuerdo con alguien o algo, tener espacio para criticar (ojalá constructivamente), discutir, o directamente no consumir algo. Pero muy distinto es cancelar o mandar odio. Yo tampoco lo haría Julio. Para mí el límite está muy claro”.

¿Y qué contestó Kel? La casi abogada fue sutil, pero contundente en su Twitter. Y compartió una imagen llamando a votar LUCAS AL 3331 y puso el hashtag #THELULOSSHOW, que es el mismo que utiliza la gente que no quiere darle visibilidad a Gran Hermano debido al ninguneo de sus conductores.

Un claro guiño que fue apoyado por sus seguidores y los de las llamadas Lulos, y una respuesta muy suave, pero certera, para el equipo del espacio y sus cuestionamientos.