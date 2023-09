¿Se chifló o explotó tras meses de bullying? Cony protagonizó la pelea más desatada de Gran Hermano

Cony Capelli tuvo el peor fin de semana en lo que va desde que comenzó el reality Gran Hermano. Y peleó con todos.

Es que la bailarina se sacó totalmente debido a que Ignacia Michelson le hizo ver que parte de sus sospechas eran ciertas: Raimundo Cerda y Fran Maira se conocían de afuera, y bastante.

La conversación terminó completamente con el vínculo que la joven estaba armando con el rubio. Sobre todo porque se enteró que éste le contó a Fran del beso que se dieron, algo que le pidió que no saliera de su boca.

Un diálogo que desató una seguidilla de peleas que dejó la grande en el programa, y que hizo que Capelli se descontrolara más de la cuenta.

Round 1: Cony versus Rai

Así, la primera pelea fue de Cony con Rai. Esto tras los dichos de Fran, con Michelson y la Pincoya como testigos.

“Tú me ves la cara de estúpida… parece que sí. ¿Quién le dijo lo del beso a la Fran? Le contaste, me mentiste. No me vengas a ver la cara de tonta”, le dijo.

Rai contestó “no quiero que te la echi”, pero Cony lo cortó. “No te quiero escuchar”, cerró ella, entonces el joven se fue donde la blonda y la lanzó “Fran, qué onda, quiero saber si estas son tus herramientas”.

Coni descarga su rabia con Raimundo. "Si se va la Pincoya, afírmate, porque te hago la vida imposible" -Coni a Rai. #GranHermanoChv #GranHermanoChile #TheLulosShow pic.twitter.com/gEinQkvycv — Un follower mas (@soyunfollowmas) September 4, 2023

Entonces, él cerró todo con un serio “me carga que me metan en una weá que no es”.

Round 2: Cony versus Fran

La cosa no quedó ahí, ya que en la fiesta del viernes Cony conversó con Rai y parecía una reconciliación, con besos y todo: “Te voy a querer igual aunque la caguí”.

Sin embargo, le pidió ir a hablar con Fran para aclarar las cosas y de nuevo quedó la tendalá. “A esta weona defendí, cínica de mierda. En vez de defenderme, me pone al choque con la weona”, le gritó la bailarina al galán.

“Mentirosa, me tiraste la pelá” lanzó Cony a la rubia, mientras ella le respondía “tú te pasaste rollos sola weona”.

Después de eso, todo se descontroló. Y la discusión subió de calibre, con Cony lanzando verdades contra Fran y Raimundo sin parar.

Round 3: Pincoya contra Fran

Tras todo esto, y al otro día de esta madrugada de locos, generó una nueva pelea. Una que comenzó incluso luego de que Gran Hermano realizara una advertencia por lo que había pasado.

Sin embargo, Fran comenzó a gritarle cosas a la Pincoya. “Weona ridícula, te cagai de miedo por irte porque no tenís pega ni cagando afuera”, le lanzó.

Una declaración que generó la furia total de la chilota, que se lanzó contra ella luego de que le sacara nada menos que a su hijo, mientras Michelson intentaba agarrarla con todo.

Una escena descomunal, con la ex de Marcianeke sosteniéndola en calzones, Cony agarrando a Bigote, Hans intentando ayudar, Rai haciendo nada para defender a quienes se suponían eran “sus amigas”, y con Fran provocando que la golpearan “para que la echen”.

Fran en su acto más rasca y clasista contra la Pincoya: “Weona ridícula te cagai de miedo por irte porque no tenís pega ni cagando afuera” #TheLulosShow pic.twitter.com/K0ZPuiwEvI — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) September 4, 2023

De esta forma, la casa de Gran Hermano quedó más dividida que nunca, con Cony quedando como protagonista de todas las peleas y generando una gran duda entre los cibernautas, que dividieron su apoyo entre que la bailarina se había chiflado más de la cuenta, mientras otros justificaron su rabia debido al bullying que ha sufrido durante los tres meses que lleva en el programa. ¿Qué habrá pasado por su cabeza?

Se que la Cony igual se chiflo y se paso con Rai, pero saben que?? la seguire bancando hasta el final. Ya era hora que enfrenta a la falsa qla de la Fran por todas las weas que le hizo y hablo a sus espaldas.#TheLulosShow pic.twitter.com/ay7PaG8uGP — CAMILOBRY (@C4milo22) September 4, 2023

CONY SE CHIFLÓ pero soy la unica q piensa q igual rai si estuvo raro todo este tiempo? estaba con las dos al mismo tiempo, y no digo romanticamente, sino q nunca estuvo del todo con las lulos, se mantuvo en una posicion conveniente y siempre con complicidad con fran #TheLulosShow pic.twitter.com/NjR06BxS8i — lu (@luxerres) September 4, 2023

La Fran hablando mil cosas durante 3 meses, sacando el copete a Cony, inventando cosas. Hablando hasta las 5am de Cony, y ustedes ahora preguntan qué hizo la Fran? Que la Cony se chifló? Basta gente. BASTA. Tienen poca memoria parece. #TheLulosShow — Gran Hermana (@bigsisgh) September 4, 2023