“Si me habla de Pinochet…”: Cony dejó la grande con su requisito para aceptar una cita

Estaban hablando de las citas. Entonces, Cony Capelli lanzó una llamativa declaración en Gran Hermano.

La bailarina figuraba en el comedor con algunos de sus compañeros, entre ellos Raimundo, con quien ya ha tenido algo de interacción romántica, y Alessia.

Un momento donde se largaron a hablar de situaciones amorosas y la participante entregó algunos requisitos para salir con ella.

Así, lo primero que dijo es que se reconoció “muy mañosa para tener una cita con alguien. No tengo citas con nadie”.

Cony y Pinochet

Luego, la joven manifestó que “salir a comer y hablar de tu vida es algo muy íntimo y ese espacio se tiene que generar antes, por lo menos con una conversación, tantear un poco… No soy de ver una foto y decir ‘ya, vamos a comer”.

Y posteriormente lanzó una frase que hizo que Rai se agarrara la cara y que Alessia se descompusiera un poco.

“Tengo que tantear caleta antes, para ya estar con la voluntad de conocerlo y que me conozca. Porque si me siento y me habla… no sé poh, si me habla de Pinochet, lo mando a la conchesu…”, indicó la favorita del público.

cony hablando que es mañosa para ir a una cita

"si me siento y me habla nose… de Pinochet lo voy a mandar a la conchesumadre"

*rai se tapa la cara* JSNSKSLSO RAI LO PIERDE TODO #TheLulosShow pic.twitter.com/QTLfVY2PYB — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) August 28, 2023

Una declaración que generó varios comentarios en redes sociales, aplausos, críticas y divertidos memes, dejando más que claro que Cony es lejos el personaje más mediático y que más genera en Gran Hermano.