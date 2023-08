“Yo me formé en este canal”: Tonka Tomicic explica sorpresiva aparición en TVN

Mientras Parived declaraba desde su casa por su reformalización a raíz del Caso Relojes, su expareja, Tonka Tomicic, hizo una aparición sorpresa en TVN. La exanimadora del Festival de Viña del Mar tomó por sorpresa a Pedro Carcuro y a Yamila Reyna, quienes hablaban en el programa Como Pedro por su casa, cuando supieron que ella andaba en los pasillos del canal.

“Está la Tonka, qué hermosa está“, reveló Yamila Reyna para sorpresa de los presentes. “¿Viene a firmar contrato con TVN?“, bromeó y tanteó el terreno Pedro Carcuro.

Y para hacer aún más rara la situación, minutos después Tonka Tomicic se sumó al estudio, para conversar junto a la argentina y el comentarista deportivo. “Yo no venía a esto (…) Estábamos entregando los Premios Anatel 2023, está en un piso más arriba. Ya terminó, ahora están todos en el cóctel“, comentó la conductora de Canal 13.

“Muy bonito, porque, por primera vez, se entregaron premios a mujeres. Por primera vez en todos estos años a dos mujeres“, añadió después.

“Cuando firme el contrato, vendré así”

Más adelante, la presentadora televisiva se refirió a su vestimenta. “Por eso mi pinta, yo no ando así por la vida (…) Cuando firme el contrato, vendré así. Yo me formé en este canal, así que tengo gratos recuerdos“, sostuvo.

“De hecho estaba la ministra de Cultura que también contó que se formó en este canal, entonces nos reencontramos muchos que estamos en diferentes casas televisivas“, complementó enseguida.

Finalmente, antes de despedirse, Tonka Tomicic señaló: “Yo me voy, no quiero tener problemas. Tú sabes que la tele está llena de suspicacias y no quiero que me metas el gol. Muchas gracias. Mucho éxito, Pedro. Mucho éxito a todos y que bonito que hagan un programa acá (…) Que les vaya muy bien“.