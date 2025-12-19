Colombia, la única latinoamericana en el “Top 10”: esto hizo para convertirse en una de las mejores economías de 2025

Contra todo pronóstico y en medio de un clima de incertidumbre política interna, Colombia ha cerrado 2025 como una de las economías con mejor desempeño a nivel mundial. Un reciente análisis de BBC Mundo explora las razones detrás de este fenómeno, que llevó a la prestigiosa revista The Economist a ubicar al país sudamericano en el cuarto lugar de su ranking global, siendo la única nación latinoamericana en el “top 10”.

El reporte destaca que el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano sorprendió con un crecimiento del 3,6% en el tercer trimestre, una cifra que superó las expectativas más optimistas de analistas y organismos internacionales.

Los motores del crecimiento

¿Qué explica este dinamismo? Según el análisis, la receta del éxito colombiano en 2025 se cimentó en varios pilares:

Mercado Laboral: La tasa de desempleo cayó al 8,2% , un mínimo histórico. Más importante aún, tres cuartas partes del empleo creado durante el año fue formal, lo que inyectó estabilidad a los ingresos de los hogares.

La tasa de desempleo cayó al , un mínimo histórico. Más importante aún, tres cuartas partes del empleo creado durante el año fue formal, lo que inyectó estabilidad a los ingresos de los hogares. Control de la Inflación: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una corrección agresiva, descendiendo al 5,3% en noviembre, impulsada principalmente por la caída en los precios de los alimentos y una política monetaria efectiva.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una corrección agresiva, descendiendo al 5,3% en noviembre, impulsada principalmente por la caída en los precios de los alimentos y una política monetaria efectiva. Sector Agropecuario: El campo tuvo un desempeño estelar, beneficiándose también de la apreciación del peso colombiano, que abarató las importaciones de insumos.

La paradoja de la inversión

El informe de la BBC subraya una paradoja: mientras los indicadores macroeconómicos brillan, la inversión privada se ha contraído debido al “miedo” o desconfianza de sectores empresariales frente al gobierno del Presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, expertos citados por el medio, como el banquero Juan Carlos Mora, aseguran que la economía “va mucho mejor de lo que la gente cree”. La clave, según analistas, ha sido la fortaleza institucional de Colombia y la separación de poderes, que han actuado como un ancla de estabilidad similar a lo ocurrido en Perú, permitiendo que la economía fluya más allá del ruido político.

Con un consumo de los hogares en expansión y una cartera vencida que mejora, Colombia encara el 2026 con un “cauto optimismo”, habiendo demostrado una resiliencia que hoy es la envidia de la región.