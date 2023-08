“Ojalá nunca lo hubiera publicado”: Pablo Chill-E se lanza contra “Gran Hermano”

Pablo Chill-E utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo hacia Gran Hermano. La controversia surgió debido a las bromas realizadas por Jennifer Galvarini, una de las participantes del reality de Chilevisión, quien ha afirmado en tono jocoso que el cantante del género urbano es parte de su familia.

La participante, conocida como Pincoya, ha hecho repetidamente estas afirmaciones en el contexto del encierro del programa. Ante esto, el trapero decidió aclarar la situación públicamente. “La pincoya no es mi prima (ríe)“, declaró Pablo Chill-E en respuesta a las bromas.

Sin embargo, este comentario desató una avalancha de contenido relacionado con Gran Hermano en las redes sociales del artista. Lo que llevó a que el cantante del género urbano se cansara del tema.

El autor del hits Facts compartió su frustración en Twitter: “Ojalá nunca hubiera publicado la wea de la Pincoya, ahora estoy lleno de bots culiaos de Gran Hermano“. Además, expresó su opinión sobre la dinámica de consumo mediático de la sociedad: “a la gente le encanta la mierda, ofrécele mierda y mierda quieren“.

Igualmente, en la instancia, Pablo Chill-E también agradeció a aquellos que le brindaron consejos para filtrar este tipo de contenido no deseado.

La reflexión de Pablo Chill-E sobre los programas de entretenimiento

En un tono crítico, el artista planteó una reflexión sobre la calidad de entretenimiento y la manipulación mediática. “Recuerden que la tele basura parte por las noticias hasta los realities. Te quieren distraído y desinformado para hacer de las suyas después“, sostuvo.

“Si quieren entretención mejor salgan al parque a tomar aire. También pueden visitar algún hogar de menores o salir a repartir comida y frazadas a la gente de la calle“, añadió.

Finalmente, Pablo Chill-E aclaró que su descontento se dirigía hacia el programa en sí y no tenía intenciones negativas hacia Jennifer en particular. “Le tiré la pelá a la tele. No a la señora. Comprensión lectora“.

