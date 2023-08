"Dicen que me parezco...": Pablo Chill-E aclara su relación familiar con la Pincoya de "Gran Hermano"

Todo partió cuando hace unos días, Sebastián Ramírez le hizo la siguiente pregunta a Jennifer Galvarini: “¿Cachai a Pablo Chill-E? Te pareces… Tienes un aire“. Ante esto, la Pincoya se lo tomó con humor y respondió afirmativamente. Mientras que a través de sus redes sociales y en conversación con ADN, el cantante también se refirió a esta comparación.

“Él es mi hermano, él es mi primo hermano. No lo quería decir. Lo descubrieron. Él es mi primo, mi primo. Chicos, yo no lo quería decir, pero soy la prima hermana del hombre. Primo, un beso en la trompa“, fue lo que contestó Jennifer Galvarini ante las dudas sobre su parentesco con el artista del género urbano.

“Primo, yo no quería hablar que nosotros éramos sanguíneos, pero ya nos descubrieron. Yo era la pariente del sur que él hablaba“, añadió.

Lo que dijo Pablo Chill-E

En tan solo cuestión de horas, el mismo Pablo Chill-E comentó en redes sociales estos dichos de la participante de Gran Hermano acerca de un supuesto parentesco con la carismática chica reality. “La Pincoya no es mi prima (ríe)“, escribió en Twitter. “Te quiero, Pincoya“, agregó.

Tiempo después, en conversación con ADN, el cantante del género urbano se refirió en profundidad al respecto. “Dicen que me parezco, pero yo no encuentro que tengamos mucha similitud. En la nariz un poco quizás. Pero más allá de eso no. Y ella dijo que era mi prima, pero no es mi prima, yo no la conozco“, afirmó.

“No veo esa hueá de Gran Hermano tampoco“, complementó. Y finalmente, acerca de su comentarios en Twitter, señaló que “yo me aprovecho de todo para hacer marketing“.