Alfredo Castro acerca de Salvador Allende: “No se ha puesto aún en el lugar que se merece”

Alfredo Castro, actor y director teatral, de 67 años, competirá como candidato al Premio Nacional de Artes de la Representación. Su legado de cuatro décadas dedicadas a formar nuevas generaciones y liderar el Teatro La Memoria, sumado a su destacada carrera internacional en el cine, respaldan su nominación.

En un giro intrigante de la realidad, el actor se encuentra actualmente en roles antagónicos que marcan el 50 aniversario del golpe de Estado. Por un lado, encarna al colaborador más cercano al “Pinochet vampiro” en su sexta colaboración cinematográfica con Pablo Larraín en El conde. Y por el otro, personifica al expresidente Salvador Allende en la anticipada serie Los mil días de Allende.

Y en conversación con The Clinic, entre los diferentes temas a los cuales se refirió, Alfredo Castro habló sobre el líder la Unidad Popular. “Allende no se ha puesto aún en el lugar que se merece. La ONU lo va a nombrar uno de los líderes más importantes del siglo XX y aquí recién lo estamos redescubriendo. Fue una figura política notable y un verdadero estadista, un hombre del Estado“, afirmó.

“Me impactó mucho que siempre miraba al público en sus discursos, no perdía un segundo mirando un torpedo. Su secretaria me contaba que le escribían tarjetas y que volaban, daban lo mismo, se largaba y no paraba. Allende era un ser de un nivel intelectual y de emoción muy potente, aunque en este último aspecto era muy reservado“, añadió.

Un hecho inédito del expresidente

Tras ello, el actor reveló una dolorosa anécdota de Salvador Allende. “Cuando se murió su mamá, que realmente era una nana muy querida que lo había criado, lo llamaron a las tres de la mañana del hospital, se despidió de ella y se fue directo a La Moneda. Llevaba puesta la antigua capa que se ponían los médicos y que él usaba cada vez que tenía un problema“, contó.

“Ese día se encerró en su despacho y pidió que nadie entrara a su oficina. Me pareció muy conmovedor y una mirada muy distinta a la que se tiene de él“, complementó.

Tuvo problemas con integrantes de Patria y Libertad

Más adelante, el reconocido actor chileno comentó acerca de cómo fue su experiencia durante la Unidad Popular. “Yo tenía 16 años y estaba en un colegio en Las Condes donde había compañeros que tenían otras realidades y donde aparecieron también los muchachos de extrema derecha, que después fueron los de Patria y Libertad. Recuerdo que nos destruyeron una exposición sobre la nacionalización del cobre. Así eran“, afirmó.

“Durante la UP también estuve en las colas, aunque no en los momentos más críticos, porque allá arriba no faltaba nada. Llegaban señoras en camioneta a vender carne, pollo, lo que quisieran. Me tocó vivir esa otra parte del clima, pero recuerdo mucho también la efervescencia social que había en esa época“, agregó.

Recordó cuando quiso inscribirse en el Partido Comunista

Posteriormente, Alfredo Castro rememoró “la última marcha del millón de personas, la UNCTAD (actual GAM), donde la gente comía, bailaba, se reía, se conocía y se encontraba. Yo era muy chico, veía todo de lejos y además era muy tímido“.

Finalmente, acerca de esta manifestación, Alfredo Castro confesó que “cometí un acto de ingenuidad que nunca antes he contado: fui a inscribirme al Partido Comunista y la chica que me atendió me preguntó por qué quería hacerlo. Yo era un atado de nervios, no hablaba con nadie. Y le dije que porque iba a las marchas y porque era partidario de Allende“.

“Se rio: ‘No puedes llegar e inscribirte, alguien debe presentarte’. Me sentí humillado y a la vez muy ingenuo“, adicionó y cerró.