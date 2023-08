Daniella Campos fue una de las protagonistas del último episodio de El Purgatorio. En el programa de Canal 13 que es conducido por Nacho Gutiérrez, la ex Miss Mundo Chile afirmó que Kenita Larraín, su ex amiga, le fue infiel a su Iván Zamorano previo a la fecha de su boda. Una ocasión, en la que además criticó duramente a la actual numeróloga.

En conversación con Nacho Gutiérrez, Daniella Campos recordó su antigua amistad con Kenita Larraín y de lo traicionada que sintió por ella. Esto, luego de que Daniella Campos tuviera una relación con Iván Zamorano y que después de este romance, el exfutbolista empezara a salir con Larraín.

“Créanme que no tiene nada que ver Iván acá. Nosotros de verdad éramos amigas. Y siento que cuando hubo ese llamado telefónico, que con Iván nosotros ya no estábamos juntos y ellos estaban juntos… Yo estaba en el aeropuerto y me llama. ‘Hola, soy Kenita’, para contarme que estaba con Iván y todo, y si a mí me molestaba“, contó Daniella Campos.

“Es que si tú supieras todas las cosas que ella me decía a mí cuando ella estaba con Iván. Me decía que estaba pasada a calcetín, a camarín, de todo. De verdad con unas palabras sumamente despectivas“, añadió.

“Era más brava”

Más adelante, la ex Miss Mundo Chile expuso de qué manera se refería a Kenita Larraín. “Después de verla a ella, y comentando todo lo que decía… Entonces yo le decía: ‘yo no te creo nada’. Y hasta el día de hoy que estoy muerta no le creo nada. Aparte que, te digo algo, nosotras cuando éramos amigas, siempre fue la mosquita muerta. Siempre“, sostuvo.

“Era como, ‘ay yo no hago nada’ y no sé, y era más brava…“, complementó.

Finalmente, Daniella Campos reveló, la que según ella, fue la causa del fin del romance entre Kenita Larraín e Iván Zamorano. “Yo creo que hubo varias cosas que pasaron ahí. Pero el principal motivo, yo creo que fue la infidelidad de la mosquita muerta. La dejo emplazada a que ella conteste con quién. Que cuente sobre las fotos“, cerró.