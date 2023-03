La desconocida reconciliación de Daniella Campos e Iván Zamorano: Pinilla fue clave

Comenzó como una anécdota, pero terminó en una llamativa revelación. Daniella Campos confesó su impactante reconciliación con Iván Zamorano.

Todo pasó en el espacio Podemos Hablar, donde la modelo estuvo invitada junto a Mauricio Pinilla, quien tuvo inesperadamente un rol clave en esto.

Así, el rostro de TVN partió contando que era muy amigo de Bam Bam y también de la conocida gemela, quienes mantuvieron una mediática relación.

“Estaba en una comida con el Iván conversado con unos traguitos y, de repente, me suena el teléfono y le digo: ‘oye, ¿en qué estás con la Dani?’. Y me dice: ‘no, terminamos mal…’. Y le digo: ‘¿por qué no conversamos un rato con ella? Vamos”, relató.

Daniella Campos y su encuentro con Zamorano

Tras esto, Daniella manifestó que “yo lo había pasado re mal con la siguiente relación que había tenido Iván, porque en un programa de televisión de este mismo canal había dicho cosas bien feas mías y yo estaba triste con esa situación con él”.

Y agregó que “nuestra relación se quebró. Nunca más hablamos. Y de repente, estoy en mi departamento de soltera en esa época, sin saber, porque ¿tú crees que me llamaron o me avisaron algo? Y llegan, se anuncia abajo el señor Pinilla en conserjería y digo: ‘sí, que pase no más’. Y yo abro la puerta y era Mauricio con Iván…”.

Entonces, los hizo pasar, pero Pinilla hizo una sorpresiva jugada y se fue, dejándolos solos. “Gracias a Mauricio, porque no les voy a contar el detalle, hablamos toda esa noche”, expresó.

Cuatro invitad@s que darán mucho que hablar 🔥

Fabrizio Copano, Latife Soto, Mauricio Pinilla y Daniella Campos avanzarán esta noche al punto de encuentro en #PodemosHablarCHV 🗣 No te lo pierdas HOY después de @chvnoticias 📺 pic.twitter.com/58gzBdSEjh — Chilevisión (@chilevision) March 3, 2023

“Limamos todas las asperezas, nos perdonamos ambos. Pero yo debo decir que, gracias a Mauricio, mi amigo, yo me volví a reencontrar con Iván como amigo y hasta el día de hoy le tengo un respeto enorme y un cariño enorme. Vivimos cosas muy importantes, fueron casi cinco años de relación”, añadió.

De esta forma, Daniella Campos desclasificó la desconocida noche donde volvió a compartir con Iván Zamorano, y que se gestó gracias a un personaje tan mediático como Mauricio Pinilla.