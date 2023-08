“Se descubrió a sí mismo”: Tatiana Merino se refiere a la transición de género de su hijo

En las grabaciones del episodio de Podemos Hablar que se emitirá este viernes, una de las protagonistas fue Tatiana Merino. La actriz habló acerca de diferentes momentos de su vida. Y en un instante, se refirió a su hijo Cameron, quien hace un tiempo realizó su transición de género. Un hombre trans que le cambió la vida a su mamá.

“Cameron, así se llama, que ahora fuimos al Registro Civil porque hizo su cambio de género, va a tener su pasaporte y cédula como varón. Entonces yo al principio tenía una hija lesbiana, pero él era como, que seguía mal, seguía con problemas. Un día me dice, ‘yo no sé quién soy, mamá yo no sé siquiera si soy lesbiana, hetero, nada, no sé en qué estoy acá’“, contó la actriz.

Tras ello, Tatiana Merino reveló en qué momento su hijo se dio cuenta de que era un hombre trans. “Después un día conversando con él, me dijo ‘mami, estoy en un momento que necesito saber si me apoya, quiero empezar a tomar hormonas’. Siempre he dicho, es un tema que a los papás te remece. Era como el duelo que se me estaba muriendo mi niñita y aparece un varón“, recordó.

Las consecuencias de la transición de género

Más adelante, Tatiana Merino expuso lo que le costó asimilar este cambio. Aunque, también destacó lo bien que le hizo a su hijo Cameron. “Para mí al principio, igual le decía Cami. Yo tuve que llamar a mi profe de psicología, para mí es todo un cambio“, dijo.

“Si yo veo que se descubrió a sí mismo, no está con depresión. Antiguamente, tenía esas depresiones que yo no sabía qué le pasaba. A él no le gustaba jugar con muñecas, al final terminaba yo jugando con las muñecas“, añadió.

Finalmente, acerca de su hijo trans, la actriz señaló que “Cameron se fue justamente porque en su trabajo (en Chile), lo estaban molestando. Él se sentía muy mal“.