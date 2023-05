“¿Eres feliz?”: la emoción de Martín Cárcamo con historia de papá trans en “Qué dice Chile”

Hace cinco años y medio, Gabriel hizo su transición como hombre trans. Y en el último episodio de Qué dice Chile, se presentó junto a su hija y habló acerca de su historia. Un caso que emocionó a Martín Cárcamo, quien no pudo ocultar lo conmovido que estaba con las alegrías y las dificultades que “Gabo” ha vivido.

Fue Sol, la hija de Gabriel, quien habló primero sobre su papá trans. “Gabriel es mi mamá. Es un hombre trans. Yo le digo ‘mamá’, aunque sea hombre. Y eso. Lo conozco desde que nací. Nos llevamos bien. Vivimos los dos solos y nos llevamos bacán. Nos llevamos súper bien, echamos la talla“, afirmó.

Tras ello, Martín Cárcamo le preguntó a Gabriel su experiencia como hombre transgénero. “Uf, difícil. Es difícil ser trans en este mundo tan binario. Pero sin duda la mejor decisión que puede haber tomado en mi vida. Porque soy yo. Porque durante muchos años… Imagínate, viví 41 años como mujer“, sostuvo.

Luego agregó: “No me arrepiento, porque creo que soy de los pocos hombres privilegiados que hemos tenido la suerte, la fortuna y la gracia de poder parir a nuestras crías. Como los caballitos de mar. Tengo un caballito de mar tatuado“.

“Y nada, súper feliz. No es fácil, porque hay discriminación en todas partes. Porque de repente me gritan cosas en la calle. Porque lamentablemente a la gente transgénero se le sigue agrediendo, se le sigue asesinando (…) Soy un hombre orgullosamente trans“, añadió.

“Es la mejor decisión que pude tomar”

Más adelante, Gabo explicó por qué fue a Qué dice Chile. “Como me dijo una vez una amiga de la comunidad: ‘Gabo, siempre es un buen momento para hacer activismo’. Así que, quise estar acá también para visibilizar un poco la realidad de los hombres transgénero“, declaró.

“Cuando se habla de transexual o transgénero, a la memoria colectiva lo primero que se le viene es una mujer trans. Pero los hombres trans también existimos y resistimos“, complementó.

Posteriormente, Gabriel se refirió a su transición. “Dura toda la vida (…) Yo me tengo que inyectar testosterona toda la vida. En realidad yo creo que la transición dura hasta que uno quiere que dure. Yo en este momento de vida me siento súper pleno. Súper feliz, súper contento con mi tránsito, con cuánto he evolucionado y cambiado“, aseguró.

“Sin duda es la mejor decisión que pude tomar a pesar de todo lo difícil, todo lo fome. Todas las agresiones. Toda la poca comprensión que hay en todos lados. Creo que es lo mejor que pude haber hecho con mi vida“, adicionó.

Finalmente, un Martín Cárcamo visiblemente emocionado le dijo a Gabriel: “Me quedo con lo que dijiste, ¿eres feliz?“. Ante lo que este orgulloso papá trans respondió: “Sí, totalmente“. Tras lo cual, el conductor de Canal 13 lo abrazó.